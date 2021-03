Izbornik Zlatko Dalić nakon četiri i pol mjeseca objavio je popis hrvatske nogometne reprezentacije. Krajem ožujka počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a izbornik je napravio nekoliko promjena.

Na popis od 24 igrača vraća se golman Lovre Kalinić, sad kao prvotimac Hajduka na posudbi iz Aston Ville, dok je Ivo Grbić spušten na pretpoziv.

U odnosu na posljednje okupljanje, u sastavu su oporavljenik Šime Vrsaljko te Josip Juranović iz poljske Legije, a nema Domagoja Bradarića koji će zaigrati za U-21 reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Sloveniji u nedostatku suspendiranog Borne Sose.

Dalić je izostavio i Marka Roga u veznoj liniji, a u napad vratio oporavljenika Antu Rebića. Što se pretpoziva tiče, tu su petorica igrača, među kojima nema Tina Jedvaja, a vraća se Kristijan Lovrić iz Gorice, koji je najavio da bi mogao zaigrati za Bosnu i Hercegovinu.

Bradarić može dati značajan doprinos mladima

- Na popisu nema iznenađenja, ovo je momčad koju smo gradili kroz kvalifikacije za Euro i prošlogodišnju Ligu nacija. Iako nas čeka zahtjevna skupina, imam puno vjere u ovu ekipu i s velikim optimizmom krećemo u novi ciklus jer sam duboko uvjeren da imamo kvalitetu za izboriti Svjetsko prvenstvo, a to je, naravno, naš osnovni cilj u ovim kvalifikacijama - rekao je izbornik za službenu stranicu HNS-a.

- Bradarić u mladoj reprezentaciji sigurno može dati značajan doprinos tijekom Europskog prvenstva, koje je kao natjecanje jako vrijedno iskustvo za mladog igrača. Igoru i njegovoj momčadi želim puno sportske sreće u Sloveniji - kaže Dalić.

Vratili su nam se bitni igrači poput Vrsaljka i Rebića.

- Raduje me što u ovom trenutku nemamo ozbiljnijih problema s ozljedama, a nadam se da će tako ostati i do okupljanja. Želimo dobar start i zbog samih kvalifikacija, ali i kao uvod u Euro, a za to ćemo uz kvalitetu morati pokazati maksimalan pristup, koncentraciju i zajedništvo. Raspored je zgusnut, nećemo imati vremena za ozbiljne treninge, pa će fokus biti na dobroj mentalnoj i taktičkoj pripremi kako bismo bili na najboljoj mogućoj razini s obzirom na te okolnosti. Optimist sam i jako se veselim okupljanju, kao i naši reprezentativci - kaže Dalić.

Hrvatska se okuplja 22. ožujka u Zagrebu, već će dva dana poslije ožujka gostovati kod Slovenije u Ljubljani, a onda ide u Opatiju na dvostruki program protiv Cipra 27. ožujka i Malte 30. ožujka na riječkoj Rujevici.