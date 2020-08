Me\u0111utim, Dali\u0107 je pozvao sve nabrojane i to je, zapravo, najja\u010da Hrvatska u ovom trenutku. U koju premijerno ulaze budu\u0107i golman Atletico Madrida Ivo Grbi\u0107 te stoper Wolfsburga Marin Pongra\u010di\u0107.

- Iako okolnosti nisu sjajne s obzirom na epidemiju korona virusa, sigurno je da se svi jako veselimo okupljanju nakon tako duge pauze. Termin nije idealan jer \u0107e puno igra\u010da prakti\u010dki s odmora do\u0107i na okupljanje, no svi smo u istoj situaciji po tom pitanju. Va\u017eno je da se igra\u010di \u0161to bolje odmore jer ih \u010deka vrlo naporna natjecateljska sezona, na kraju koje nas \u010deka Euro, a to nam je primarni cilj - rekao je\u00a0Dali\u0107 koji je na listu stavio 23 igra\u010da.

- Protivnici nam ne mogu biti te\u017ei - dovoljno je re\u0107i da \u0107emo u tri dana igrati u gostima kod europskih i svjetskih prvaka. Maksimalno po\u0161tujemo Portugal i Francusku, ali imamo puno svojih aduta i sigurno \u0107emo poku\u0161ati prekinuti negativnu tradiciju koju imamo protiv obje ekipe. Vidjet \u0107emo u kakvom \u0107e tko stanju do\u0107i na okupljanje i prema tome \u0107emo se ravnati jer iako nam je rezultat u Ligi nacija va\u017ean, prioritet su nam zdravlje igra\u010da i priprema za kvalifikacije za SP te potom Euro 2020.\u00a0

U pretpozivu \u010dekaju, pak, Lovre Kalini\u0107, Rog, \u0160kori\u0107, \u010colak, Budimir i Uremovi\u0107, ne i dvojica\u00a0od tri najbolja strijelca HNL-a pro\u0161le sezone Mari\u0107\u00a0i Cakta\u0161.\u00a0

Dali\u0107 \u0107e igra\u010de okupiti posljednjeg dana kolovoza u Zagrebu, ondje \u0107e trenirati prije puta za Porto gdje nas 5. rujna \u010deka Portugal, a tri dana kasnije letimo za Pariz na reprizu finala Svjetskog prvenstva 2018. godine. U na\u0161oj skupini jo\u0161 je, podsjetnika zbog,\u00a0i \u0160vedska.

Dalić pozvao dva debitanta za Ligu nacija: Idemo na Portugal i Francuze s najjačim sastavom

Reprezentacija se opet vraća. S pet mjeseci zakašnjenja od neodigranog turnira u Kataru. Hrvatsku početkom rujna očekuje početak Lige nacija, a izbornik se odlučio na najbolje igrače te dva debitanta Grbića i Pongračića

<p>Nakon točno devet mjeseci i prijateljske utakmice s <strong>Gruzijom </strong>u Puli 19. studenog prošle godine <strong>Zlatko Dalić</strong> opet se borio s onim najslađim mukama. Kome uputiti poziv za reprezentaciju?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić zalijeva vrt u Novalji</strong></p><p>Reprezentacija se vraća. S pet mjeseci zakašnjenja od neodigranog turnira u Kataru. <strong>Hrvatsku </strong>početkom rujna očekuje početak Lige nacija, utakmice s aktualnim svjetskim i europskim prvacima, <strong>Portugalom i Francuskom</strong>, a izborniku je ovo možda bio jedan od najizazovnijih popisa za složiti. Jer, većina najboljih ili je na odmoru (<strong>Modrić, Kovačić, Rebić, Badel</strong>j) ili je tek završila sezonu (<strong>Rakitić</strong>) ili još uvijek igra (<strong>Perišić, Brozović</strong>)... <strong>Šime Vrsaljko</strong>, pak, još je u izolaciji nakon pozitivnog testa na korona virus.</p><p>Međutim, Dalić je pozvao sve nabrojane i to je, zapravo, najjača Hrvatska u ovom trenutku. U koju premijerno ulaze budući golman <strong>Atletico Madrida Ivo Grbić</strong> te stoper <strong>Wolfsburga Marin Pongračić.</strong></p><p>- Iako okolnosti nisu sjajne s obzirom na epidemiju korona virusa, sigurno je da se svi jako veselimo okupljanju nakon tako duge pauze. Termin nije idealan jer će puno igrača praktički s odmora doći na okupljanje, no svi smo u istoj situaciji po tom pitanju. Važno je da se igrači što bolje odmore jer ih čeka vrlo naporna natjecateljska sezona, na kraju koje nas čeka Euro, a to nam je primarni cilj - rekao je Dalić koji je na listu stavio 23 igrača.</p><p>- Protivnici nam ne mogu biti teži - dovoljno je reći da ćemo u tri dana igrati u gostima kod europskih i svjetskih prvaka. Maksimalno poštujemo Portugal i Francusku, ali imamo puno svojih aduta i sigurno ćemo pokušati prekinuti negativnu tradiciju koju imamo protiv obje ekipe. Vidjet ćemo u kakvom će tko stanju doći na okupljanje i prema tome ćemo se ravnati jer iako nam je rezultat u Ligi nacija važan, prioritet su nam zdravlje igrača i priprema za kvalifikacije za SP te potom Euro 2020. </p><p>U pretpozivu čekaju, pak, <strong>Lovre Kalinić, Rog, Škorić, Čolak, Budimir i Uremović, </strong>ne i dvojica od tri najbolja strijelca HNL-a prošle sezone<strong> Marić i Caktaš. </strong></p><p>Dalić će igrače okupiti posljednjeg dana kolovoza u Zagrebu, ondje će trenirati prije puta za Porto gdje nas 5. rujna čeka Portugal, a tri dana kasnije letimo za Pariz na reprizu finala Svjetskog prvenstva 2018. godine. U našoj skupini još je, podsjetnika zbog, i <strong>Švedska</strong>.</p><h2>Popis igrača:</h2>