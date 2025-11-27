Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠEF HNS-A O AKTUALNOSTIMA

'Dalićev ugovor? S jedne i druge strane postoji želja. Mišković treba poraditi na komunikaciji'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
'Dalićev ugovor? S jedne i druge strane postoji želja. Mišković treba poraditi na komunikaciji'
Foto: HNS

Kustić otkriva: Dalićev ugovor nakon SP-a još nije definiran, radom sudačke komisije i Layeca je zadovoljan iako, kaže, grešaka će uvijek biti

Nakon redovne skupštine HNS-a predsjednik Marijan Kustić odgovarao je na aktualna pitanja, komentirao status izbornika Zlatka Dalića i govorio o situaciji u sudačkoj organizaciji, kao i izjavama Damira Miškovića o suđenju zbog kojih je kažnjen s 2000 eura.

Kakva je situacija s ugovorom za izbornika Zlatka Dalića nakon SP-a, u kojoj su fazi pregovori?

- Njegovi rezultati su temelj svega, nešto fenomenalno što je napravio u ovom periodu otkad je izbornik. Razgovaramo o svemu tome, kad bude nešto konkretno, iznijet ćemo to javnosti. S jedne i druge strane postoji želja, razgovaramo o tome.

Što vas žulja, što biste htjeli promijeniti u 2026.?

- Najviše nas tišti infrastruktura, iskorak je veliki napravljen. Napravljen je iskorak po pitanju izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj, očekujemo pomake i po pitanju Maksimira i Poljuda, za što treba vidjeti hoće li ići renovacija ili novi stadion. Kad su u pitanju TV prava, naglasili smo da će klubovi morati uložiti i to, kao i izgradnja kampa. A i tekuća pitanja poput natjecanja koja želimo napraviti boljima. Nema ništa novo što bih novo mogao reći.

Foto: HNS

Koliko ste zadovoljni radom sudačke komisije HNS-a i Bertranda Layeca nakon raspuštanja njenog većeg dijela?

- Napravili smo veliki iskorak, svi smo svjedoci toga. Naravno da je naš cilj da prođe svaka utakmica bez ijedne greške, ali treba vremena da se vrati povjerenje u suđenje. Puno je bolje i tome smo svi svjedoci. Grešaka će uvijek biti i vidimo na svim utakmicama pa i u Europi, ali bitno je da nema namjere, da se sve to svede na minimum.

Dopredsjednik Damir Mišković kritizirao je sudačku organizaciju početkom mjeseca, za to je i novčano kažnjen. Jeste li razgovarali s njim o toj temi i što mislite o tim tvrdnjama?

- Svi mi u savezu moramo gledati na komunikaciju. Ali kad je vruća glava, čovjek kaže svašta. Damira Miškovića doživljavam kao odličnog sportskog djelatnika i predstavnika saveza, naravno da treba poraditi na komunikaciji - kazao je Kustić.

Sve koji žele sudjelovati u radu HNS-a trebaju se prvo angažirati u županijskim nogometnim savezima, dodao je. Što se dobavljača sportske opreme tiče, u savezu kažu kako ugovor s Nikeom važi do kraja Svjetskog prvenstva i da nemaju ništa potpisano za razdoblje nakon Mundijala.

Foto: HNS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?
SVE O CEREMONIJI

Ždrijeb SP-a 2026. Kad i gdje je, koga može izvući Hrvatska?

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka
FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake
FITNESS TRENERICA

FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025