'Dalićev ugovor? S jedne i druge strane postoji želja. Mišković treba poraditi na komunikaciji'

Nakon redovne skupštine HNS-a predsjednik Marijan Kustić odgovarao je na aktualna pitanja, komentirao status izbornika Zlatka Dalića i govorio o situaciji u sudačkoj organizaciji, kao i izjavama Damira Miškovića o suđenju zbog kojih je kažnjen s 2000 eura.

Kakva je situacija s ugovorom za izbornika Zlatka Dalića nakon SP-a, u kojoj su fazi pregovori?

- Njegovi rezultati su temelj svega, nešto fenomenalno što je napravio u ovom periodu otkad je izbornik. Razgovaramo o svemu tome, kad bude nešto konkretno, iznijet ćemo to javnosti. S jedne i druge strane postoji želja, razgovaramo o tome.

Što vas žulja, što biste htjeli promijeniti u 2026.?

- Najviše nas tišti infrastruktura, iskorak je veliki napravljen. Napravljen je iskorak po pitanju izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj, očekujemo pomake i po pitanju Maksimira i Poljuda, za što treba vidjeti hoće li ići renovacija ili novi stadion. Kad su u pitanju TV prava, naglasili smo da će klubovi morati uložiti i to, kao i izgradnja kampa. A i tekuća pitanja poput natjecanja koja želimo napraviti boljima. Nema ništa novo što bih novo mogao reći.

Foto: HNS

Koliko ste zadovoljni radom sudačke komisije HNS-a i Bertranda Layeca nakon raspuštanja njenog većeg dijela?

- Napravili smo veliki iskorak, svi smo svjedoci toga. Naravno da je naš cilj da prođe svaka utakmica bez ijedne greške, ali treba vremena da se vrati povjerenje u suđenje. Puno je bolje i tome smo svi svjedoci. Grešaka će uvijek biti i vidimo na svim utakmicama pa i u Europi, ali bitno je da nema namjere, da se sve to svede na minimum.

Dopredsjednik Damir Mišković kritizirao je sudačku organizaciju početkom mjeseca, za to je i novčano kažnjen. Jeste li razgovarali s njim o toj temi i što mislite o tim tvrdnjama?

- Svi mi u savezu moramo gledati na komunikaciju. Ali kad je vruća glava, čovjek kaže svašta. Damira Miškovića doživljavam kao odličnog sportskog djelatnika i predstavnika saveza, naravno da treba poraditi na komunikaciji - kazao je Kustić.

Sve koji žele sudjelovati u radu HNS-a trebaju se prvo angažirati u županijskim nogometnim savezima, dodao je. Što se dobavljača sportske opreme tiče, u savezu kažu kako ugovor s Nikeom važi do kraja Svjetskog prvenstva i da nemaju ništa potpisano za razdoblje nakon Mundijala.

Foto: HNS