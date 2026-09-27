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DALIĆEVA RAPSODIJA Razbio je branitelja naslova za polufinale

Piše Josip Tolić,
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DALIĆEVA RAPSODIJA Razbio je branitelja naslova za polufinale
SP 2026 Alexandria: Tening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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UAE - BAHREIN 3-0 Dalić fantastično krenuo s Emiratima: nakon Jemena pao i Talajićev Bahrein 3-0, Emirati su već u polufinalu Zaljevskog kupa

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Donedavni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nije mogao zamisliti bolji početak na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon dominantne izvedbe protiv Jemena u četvrtak (4-0), u nedjelju je UAE još jednom slavio bez primljenog gola.  Stradao je branitelj naslova Bahrein, kojega također vodi Hrvat Dragan Talajić. Završilo je 3-0 u Džedi, a Emirati su kolo prije kraja grupne faze izborili polufinale Arapskog zaljevskog kupa koji se igra u Saudijskoj Arabiji.

Dalić je do pobjede došao na krilima naturaliziranih stranaca, Francuza Ousmanea Camare (30. - video OVDJE) i Brazilca Gulihermea Bale (66. minuta - video OVDJE), uz Alija Saleha (88. - video OVDJE), domaćeg dečka kojem je majka Škotkinja.

S dvije čiste pobjede UAE je i prije derbija s Katrom za prvo mjesto u skupini izborio nastavak natjecanja i borbu za medalje. Ovisno o tom dvoboju, koji se igra u srijedu od 19.30, bit će poznato hoće li na domaćina Saudijsku Arabiju, Irak ili možda Oman u polufinalu sljedeću subotu.

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