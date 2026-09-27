UAE - BAHREIN 3-0 Dalić fantastično krenuo s Emiratima: nakon Jemena pao i Talajićev Bahrein 3-0, Emirati su već u polufinalu Zaljevskog kupa
DALIĆEVA RAPSODIJA Razbio je branitelja naslova za polufinale
Donedavni izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nije mogao zamisliti bolji početak na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon dominantne izvedbe protiv Jemena u četvrtak (4-0), u nedjelju je UAE još jednom slavio bez primljenog gola. Stradao je branitelj naslova Bahrein, kojega također vodi Hrvat Dragan Talajić. Završilo je 3-0 u Džedi, a Emirati su kolo prije kraja grupne faze izborili polufinale Arapskog zaljevskog kupa koji se igra u Saudijskoj Arabiji.
Dalić je do pobjede došao na krilima naturaliziranih stranaca, Francuza Ousmanea Camare (30. - video OVDJE) i Brazilca Gulihermea Bale (66. minuta - video OVDJE), uz Alija Saleha (88. - video OVDJE), domaćeg dečka kojem je majka Škotkinja.
S dvije čiste pobjede UAE je i prije derbija s Katrom za prvo mjesto u skupini izborio nastavak natjecanja i borbu za medalje. Ovisno o tom dvoboju, koji se igra u srijedu od 19.30, bit će poznato hoće li na domaćina Saudijsku Arabiju, Irak ili možda Oman u polufinalu sljedeću subotu.
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