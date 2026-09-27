Modrić o 30. golu, problemu u igri Hrvatske i Španjolcima: Ne trebamo se nikom prilagođavati

Luka Modrić je nakon 30. gola u 203. nastupu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, u 42. godini (!) podijelio dojmove. Hrvatska je, nešto teže od očekivanog, ali ipak i na startu nove ere s novim izbornikom, pobijedila Češku 2-1 na otvaranju Lige nacija.

- Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno startati pobjedom, da novom-starom izborniku podarimo pobjedu. Bilo je dosta dobrih stvari, ali i nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon njihova izjednačenja. Do njihovog gola mogli smo voditi komotno dva-tri razlike, a onda smo primili gol i igrali gore-dolje, što nama ne odgovara. Ali bila je bitna pobjeda, ima dosta pozitivnih stvari. Moramo se okrenuti sljedećim utakmicama - kazao je kapetan.

Kako gleda na 30. gol za reprezentaciju?

- Lijepo je opet zabiti gol, sretan sam. Zabio sam i kad je Slaven bio protiv Italije prvi put, vratio se, opet gol, nije loše. Više sam sretan zbog pobjede, naravno.

Sažetak utakmice Češka - Hrvatska pogledajte OVDJE.

Što je donio novi izbornik?

- Još je prerano za neke zaključke, ali dosta je pozitivno. Kad je novi izbornik, svi žele dati više, puno više energije, želje, htijenja. Ne kažem da toga nije bilo prije, ali to još više dolazi do izražaja kad je došao novi izbornik. Ima nekih stvari koje želi od nas, trebat će vremena da se to sve usavrši, ali sve lakše ide kad se pobijedi. Bitno je bilo pobijediti, sad idemo dalje. Vjerujem da ćemo ove dobre stvari pokušati ponoviti u idućoj utakmici, ove loše smanjiti na minimum jer igramo protiv jedne od najboljih momčadi svijeta.

Bilo je problema nakon izjednačujućeg gola Čeha, promašili su još jedan zicer, zabili nakon našeg drugog gola i oni pa ga je poništio VAR.

- Kad smo primili gol, ušli smo u konfuziju, što nam se često zna događati. Na tom segmentu moramo poraditi, da ostanemo i dalje kompaktni i ne raspadnemo se. Pogotovo u utakmicama koje slijede, nećemo smjeti ostavljati puno prostora.

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Koliko znači što stopere igraju Joško Gvardiol i Luka Vušković koji vole sudjelovati u gradnji akcije?

- Važno je kad imaš igrače koji mogu ući u igru s loptom, koji znaju igrati. To je veliki plus za nas, ali tu su i igrači koji su igrali prije, i Šutalo, i Pongračić, i Ćaleta-Car imaju te kvalitete. S te obrambene strane imali smo igrače na visini zadatka. Nije ništa novo, ali je to jedan plus kad znaš da će ti dati tu loptu, podvaliti je između linija, da se ne moramo previše spuštati puno.

Što očekivati protiv Španjolaca u utorak u Sevilli nakon njihove pobjede nad Engleskom?

- Vidjeli smo rezultat, pokazatelj je njihove kvalitete da odu na Wembley i dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Ali imamo svoje kvalitete i sigurno će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način, kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru, kao i uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira na to što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravom nivou.