Pobjeda u Pragu otvara vrata raja 'vatrenima': Evo zašto je Liga nacija postala presudna

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila novi ciklus Lige nacija. Povratnik na klupu "vatrenih" Slaven Bilić krenuo je u svoj drugi mandat na najbolji mogući način, slavljem protiv Češke 2-1 na teškom gostovanju u Pragu. Golovima Luke Modrića i Marca Pašalića hrvatska selekcija napravila je ogroman korak u elitnom rangu ovog natjecanja. Iako su tri boda važna za prolazak skupine, ovaj trijumf ima daleko dublje značenje.

Novi sustav kvalifikacija i važnost pobjede

Uefa je potpuno promijenila sustav kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igra za dvije godine. Liga nacija više nije natjecanje u kojem izbornici mogu bezbrižno eksperimentirati s postavama i uigravati mlade nade bez rezultatskog imperativa. Konačan poredak nakon ligaškog dijela izravno će određivati jakosne skupine za kvalifikacijski ždrijeb koji će se održati početkom prosinca u Belfastu.

Pobjeda protiv Češke stoga ima dvostruku težinu. Hrvatska se nalazi u iznimno zahtjevnoj skupini u kojoj je čekaju okršaji sa svjetskim prvacima Španjolcima i moćnim Englezima. U takvoj konkurenciji svaki bod je zlatan, a uzimanje sva tri boda izravnom konkurentu za poziciju osigurava puno mirniji nastavak natjecanja. Da su "vatreni" ispustili pobjedu, pritisak uoči idućih utakmica bio bi ogroman.

Uz to što određuje nositelje, Liga nacija nudi i svojevrsnu sigurnosnu mrežu. Reprezentacije koje ne izbore plasman kroz redovne kvalifikacije dobit će drugu priliku kroz doigravanje. Ta mjesta popunjavat će se upravo na temelju rezultata iz ovog natjecanja. Osvajanje skupine ili visok plasman u ukupnom poretku jamči mjesto u play-offu, zbog čega je svaki postignuti gol i svaki bod od presudne važnosti za konačni cilj.

Simulacije poretka i prvi jakosni šešir

Poznata analitička platforma Football Meets Data već je izradila prve projekcije ždrijeba za Europsko prvenstvo. Prema trenutnim brojkama i objavljenim simulacijama, Hrvatska drži sigurno mjesto u prvom jakosnom šeširu. To znači da bi u kvalifikacijama sigurno izbjegla najjače europske reprezentacije.

U jednom od mogućih scenarija, hrvatska momčad bi za protivnike mogla dobiti selekcije poput Gruzije, Cipra i Azerbajdžana. Iako je to samo jedna od milijun kombinacija, jasno pokazuje koliku prednost donosi status nositelja. Novi format kvalifikacija donosi niz posebnih pravila koja će europska nogometna organizacija morati pažljivo uskladiti s cjelokupnim rasporedom Lige nacija i ostalih termina.

Zgusnut raspored pred Bilićevom momčadi

Slaven Bilić i njegovi igrači nemaju nimalo vremena za odmor. Već u utorak od 20.45 očekuje ih najteži mogući ispit kada gostuju kod Španjolske u Sevilli. Nakon toga reprezentacija se seli u Rijeku gdje 3. listopada dočekuje Englesku, a samo tri dana kasnije na splitski Poljud stiže Španjolska. Četiri utakmice u svega 11 dana dat će potpunu sliku o snazi ove nove momčadi.

Osim natjecateljskog prestiža, odlični rezultati donose i izdašne financijske nagrade. Uefa nastup u elitnom rangu nagrađuje s više od dva milijuna eura, dok pobjednik cijelog natjecanja zarađuje iznad deset milijuna eura. Zato su i ostale europske velesile maksimalno ozbiljno shvatile turnir. U derbiju skupine A2 Njemačka i Nizozemska odigrale su fantastičan dvoboj u Amsterdamu, dok je Španjolska pokazala moć pobijedivši Englesku na Wembleyu 3-2.

Zanimljivo je da su promijenjena i pravila vezana uz ispadanje iz najvišeg ranga. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine odlaze u četvrtfinale, dok posljednjeplasirane izravno ispadaju u niži rang. Međutim, treće mjesto sada donosi neugodno doigravanje s drugoplasiranim momčadima iz Lige B. Zato su tri boda bitna. Da je Hrvatska u Pragu izgubila, našla bi se u velikim problemima jer bi bodove spasa morala tražiti protiv Španjolaca i Engleza. Ovako, šanse za ispadanje pale su joj na 13,6 posto, a ima 40,1 posto da prođe u četvrtfinale.

Spain 🇪🇦 continue their incredible streak. Win at Wembley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is a huge step towards winning this group.



Czechia 🇨🇿 in a really bad situation after the home loss to Croatia 🇭🇷. pic.twitter.com/gvIYLbmNio — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 26, 2026

*uz korištenje AI-ja