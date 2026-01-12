Dalićevo iskreno svjedočanstvo: 'Molio sam Boga samo da me ne prebaci. Povukao sam se...'

U ispunjenoj Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu, u sklopu duhovne obnove za muškarce koju je vodio fra Stjepan Brčina, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nekoliko dana prije Božića podijelio je životno i duhovno svjedočanstvo. Pred brojnim okupljenima, otvoreno je govorio o putu, iskušenjima, vjeri koja ga nosi i vrijednostima koje su temelj njegovih najvećih uspjeha, ali i najtežih trenutaka. Zahvalio je na početku svima na "ljubavi, emociji i podršci" koju osjeća od hrvatskog naroda i naglasio kako su navijači velika snaga i motiv za sve što hrvatska reprezentacija i on čine.

​- Vi ste jedna velika snaga i veliki motiv za ovo što mi sve radimo, što radimo za sve nas i za našu Hrvatsku - poručio je izbornik.

Božja ruka u 2017. i korijeni kao temelj

Osvrnuo se na svoj životni put i Dalić je istaknuo kako u njemu nema slučajnosti. Ključni trenutak, u kojem najjasnije vidi Božju providnost, dogodio se 2017. godine kada je preuzeo klupu "vatrenih".

​- To je 2017. godina kad sam ja došao za izbornika hrvatske reprezentacije, kada sam se nakon teškoga puta, 12 godina hodanja po svijetu, vratio u Hrvatsku i postao izbornik. To je neka prekretnica. Shvaćam sve i ovaj posao kao neko poslanje. Tada je dragi Bog mene stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i ja sam na tome jako zahvalan - ispričao je Dalić.

Taj osjećaj poslanja i Božjeg djela, kako kaže, bio je posebno prisutan tijekom Svjetskog prvenstva 2018., kada je Hrvatska osvojila srebrnu medalju. Smatra da je taj uspjeh bio "nova šansa da se osvijestimo, da se probudimo i da ponovo možemo živjeti svoj san".

Temelje vjere i karaktera, kaže, ponio je iz rodnog Livna, gdje je odrastao uz Franjevački samostan Gorica.

​- Sve ono što mi kasnije u životu radimo i što živimo, donesemo iz rodne kuće i svoje obitelji. Živio sam u tom duhu, osobito vođen svojom mamom, i vjera me jako puno u životu vodila i usmjerila.

Iskušenja Splita i opasnost od euforije

S nepunih 16 godina, mladi Zlatko napustio je obiteljski dom i otišao u Split, grad koji je opisao kao mjesto puno iskušenja.

​- Samo jedan pogrešan korak vas odvede na krivi put. Samo jedan ulazak u krivu ulicu i teško se vratiti. Svaki put pred tim iskušenjima sjetio bih se mame i njenih savjeta. Uvijek mi je bila ona u glavi da ne pogriješim. Hvala dragom Bogu da nisam učinio pogrešan korak jer veliki grad nosi i loše društvo i kocku i drogu i alkohol i sve ono što je danas moderno - prisjetio se.

Jedan od najupečatljivijih dijelova svjedočanstva bio je Dalićev opis unutarnje borbe nakon velike pobjede protiv Argentine 3-0 na Svjetskom prvenstvu 2018. Dok je u svlačionici i domovini vladala euforija, on je osjetio opasnost.

​- Dolaze videa iz Hrvatske, cijela Hrvatska slavi. I tada se ja zamislim i kažem: "Ja ovo moram zaustaviti. Ovo nije dobro, ovo je samo jedna pobjeda". Povukao sam se u sobu i shvatio da nas je prebacilo, da smo svi u euforiji. I tad sam izgovorio ono spontano da moramo ostati ponizni i skromni. Jer ako si ponizan nisi slab, nisi se predao, nego jednostavno vjeruješ u sebe, ali poštuješ i cijeniš druge. Tada sam osjetio najveću potrebu da zamolim dragog Boga da ne prebaci ni mene, ni sve nas, da ostanemo mirni, čvrsto na zemlji.

Upravo zato smatra da je pobjeda koja "napuše" opasnija od poraza koji slomi.

​- Pobjeda te učini prividno najboljim, najmoćnijim. Više nisi svjestan svojih slabosti. A poraz te ipak digne, osvijesti te. Nema uspjeha bez neuspjeha. Poraz te učini još jačim, još sposobnijim.

Reprezentacija kao obitelj i poruka mladima

Govoreći o obitelji kao najvećem uspjehu i osloncu, Dalić je taj model preslikao i na reprezentaciju. Gubitak oba roditelja u jednoj godini, priznao je, promijenio mu je pogled na život i dodatno naglasio važnost obiteljskog zajedništva.

​- Hrvatska reprezentacija je baš oličenje jedne obitelji koja poštuje red, pravila, hijerarhiju, gdje se zna tko što radi. To je kao da si sa svojim roditeljima. Zato smo sve skupa to i napravili - objasnio je Dalić.

Za kraj, uputio je snažnu poruku mladima koji se danas suočavaju s preprekama i misle da je njihov san predaleko.

​- Nemojte nikad odustati. Vjerujte u sebe i onda će doći uspjeh. Iza vas mora biti težak put, ništa se u životu ne napravi na lagan način. Prepreka je put ka uspjehu. Kada svladaš prepreku, ti si jači, bolji i spremniji na puno veće stvari. Čuvajte i njegujte vrijednosti hrvatskog naroda: obitelj, domoljublje, zajedništvo i vjeru. Čuvajte našu Hrvatsku.