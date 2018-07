Daliću dao policijsku kapu: 'To je izgleda bio recept za uspjeh'

-Svoju policijsku kapu darovao sam izborniku Daliću nakon što se naša reprezentacija vratila s pripremne utakmice s Brazilom, a ja sam bio dio policijske pratnje koja je naše Vatrene dočekala na aerodromu i dopratila ih do Milenij hotela u Opatiji. Nakon što sam se slikao sa svim igrača prišao sam Daliću, koji me osvojio na prvu i oduševio me svojom jednostavnošću i srdačnošću. Pitao me što mislim o izgubljenoj utakmici protiv Brazila, na što sam mu odgovorio da to nema veze i da ja bodrim naše nogometaše bez obzira pobijedili oni ili ne. Tada sam mu rekao da imam želju darovati mu svoju kapu po uzoru na francuskog policajca koji je svoju na SP-u '98. darovao Ćiri, a koja nam je donijela sreću. Ne mogu riječima opisati koliko mi je značilo kada sam doznao da je Dalić moju kapu sačuvao, da smatra da nosi sreću i da me pozvao da gledam finale u Rusiji - kroz suze prepričava vidno emotivan riječki policajac Damir Ribarić (37).

Dodaje kako je svjestan da je policijska kapa dio službene odjeće, no kada ju je darivao, kaže, nije o tome razmišljao.

- Namjera mi je bila donijeti dečkima sreću, darovao sam je od srca i nisam uopće razmišljao o mogućim službenim posljedicama, a i ako ih bude, neće mi biti žao. Inače imam tri službene kape, a ova se sad vodi kao da je na pranju - šali se prometni policajac Damir, koji u riječkoj policiji radi od 1999. godine, nakon što je završio Policijsku akademiju i u Rijeku se doselio iz rodne Kraljeve Velike kraj općine Lipovljani.

Otac dvoje djece Elene (15) i Ivana (9) i suprug Ivane, od kojih su svi također vatreni nogometni navijači, dodaje kako je uvjeren u pobjedu Vatrenih u finalima.

- Nema šanse da ne pobijedimo! Nakon svega što su naši dečki dosad prošli oni to zaslužuju. To su uistinu vrhunski igrači, koji su prolili toliko znoja i krvi na terenu da bi došli do ovdje. Svi su kao jedno i cijela država je uz njih i zato će pobijediti. Uvjeren sam da će ova godina biti upisana u povijest - smatra riječki policajac, bivši nogometaš i strastveni navijač Damir Ribarić, koji se sprema u nedjelju otputovati na finale SP-a te zajedno s hrvatskim reprezentativcima proslaviti dugo očekivanu i zasluženu pobjedu.

