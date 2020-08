Dallas uzvratio Clippersima, Dončić morao navijati s klupe: 'Bio sam frustriran 15 sekundi'

Nalet Clippersa odbili su u prvom redu Trey Burke i Seth Curry koji su, dok je Dončić sjedio na klupi do završnih pet minuta, zabili 17 od 20 koševa Mavsa koji su izjednačili seriju na 1-1

<p>Nakon 23 sekunde zadnje četvrtine <strong>Luka Dončić</strong> morao je na klupu zbog petog prekršaja. <strong>Dallas </strong>je, doduše, imao 13 razlike, ali i veliki test pred sobom kako bez najboljeg igrača izdržati povratak <strong>Clippersa</strong>. Međutim, za većinu prvi favoriti za naslov ne da nisu zaprijetili, već nisu ni u jednom trenutku zadnje četvrtine spustili zaostatak iz dvoznamenkastog.</p><p>- Bio sam frustriran oko 15-ak sekundi - rekao je Dončić nakon prve pobjede u doigravanju u NBA karijeri.</p><p>Slovenac je u drugom poluvremenu odigrao tek devet minuta, odigrao bi i manje da nije nakon četvrtog prekršaja na početku drugog poluvremena prstom pokazao treneru da ne želi van, što je ovaj i prihvatio. No Mavericksi su svejedno dobili 127-114 i izjednačili seriju na 1-1.</p><p>- Fokusirao sam se na podršku suigračima. Učinili su sjajan posao. Meni je teško biti na klupi jer želim pomoći, no pobijedili smo. Ali tko zna, možda i ne bismo da nisam napravio taj prekršaj - zanimljivo je viđenje dao Slovenac koji je, nakon 42 koša u debiju u doigravanju, što tada nije bilo dovoljno za pobjedu, završio utakmicu s 28 koševa, osam skokova i sedam asistencija.</p><p>Nalet Clippersa odbili su u prvom redu <strong>Trey Burke i Seth Curry</strong> koji su, dok je Dončić sjedio na klupi do završnih pet minuta, zabili 17 od 20 koševa Mavsa. Ukupno je klupa Dallasa zabila 47, a ona Clippersa, inače najbolja u ligi, deset manje.</p><p>- Naša je širina ključ i šansa da pobjeđujemo - kazao je trener Mavsa Rick Carlisle.</p><p>Clippersima, oslabljenima za startnog playmakera <strong>Patricka Beverlyja</strong> (ozljeda lista), nije pomogla ni dobra večer <strong>Kawhija Leonarda</strong> koji se zaustavio na 35 koševa i 10 skokova, ali drugi član zvjezdanog para Clippersa <strong>Paul George</strong> odigrao je katastrofalno pogodivši tek šest lopti od 27. Ivica Zubac za 18 minuta ubacio je tri koša uz četiri skoka. Čitlučanin je šutnuo samo dvije lopte...</p><p>- Očekujemo tešku seriju, ali dobra je stvar što smo spremni na izazov - poručio je George.</p><p>Nitko, doduše, nije ni očekivao lagan posao za Clipperse, kao što bi se mogao pretvoriti za <strong>Boston </strong>koji ima 2-0 protiv <strong>Philadelphije</strong>. Celticsi su u drugoj utakmici, bez <strong>Gordona Haywarda </strong>kojeg neće biti mjesec dana, na pogon <strong>Jaysona Tatuma</strong> bili još uvjerljiviji nego dva dana prije (128-101). Tatum je brojao do 33, novog rekorda karijere u doigravanju nakon 32 koša prekjučer. Ali, rušit će ih još...</p><p>- Igram sa samopouzdanjem - rekla je prva violina Celticsa, dok ona 76ersa još ne gubi nadu.</p><p>- Duga je ovo serija - poručio je<strong> Joel Embiid </strong>čija su 34 koša otišla u vjetar.</p><h2>NBA, doigravanje:</h2><p>Dallas - LA Clippers 127-114<br/> Boston - Philadelphia 128-101<br/> Toronto - Brooklyn 104-99<br/> Denver - Utah 105-124</p>