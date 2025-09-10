Đalović: Laž je da sam odustao od ugovora u Mariboru, morao sam hitno odjuriti na Akademiju

Nakon nekoliko zavrzlama i pitanja hoće li Radomir Đalović postati novi trener Maribora ili ne, ipak je stigao odgovor. Bivši trener Rijeke preuzeo je klupu najtrofejnijeg slovenskog kluba te će ga pokušati vratit na stare slave. U razgovoru za Sportske novosti otkrio je zašto je morao odjuriti iz Maribora onaj dan kada je stigla glasina da neće preuzeti klub.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ma, kakve li su se samo gluposti napisale. Uopće ne znam kako takve stvari i preko koga završe u eteru, u medijima. Naravno da nije bila istina da sam odustao od ugovora u Mariboru. Sve sam odmah dogovorio, sve je bilo riješeno, prihvatio sam ponudu i sve je bilo sređeno. A znate li zašto sam onda otišao iz Maribora? Pa otišao sam brzo na Akademiju u Sesvete s koje vam se sada javljam! Morao sam biti na predavanju. Drugi dan sam došao natrag u Maribor. To je istina zašto sam tada brzo otišao iz Maribora... Ma, sad svaki dan putujem na relaciji Maribor - Sesvete i obratno. Moram to završiti, zadnjih dana sam, eto, stalno na putu - rekao je Đalović te bi i on uskoro trebao postati trener s Uefinom Pro licencom, kada završi Nogometnu akademiju za trenere u Sesvetama.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Opisao je i kako gleda na otkaz u Rijeci.

- Što bih mogao kazati na tu temu? Moj otkaz je bio Rijekin izbor. To je za mene završena priča. Rijeka je moj klub, napravio sam rezultat koji nitko nije očekivao. Dvostruka kruna, Konferencijska liga... U mojoj eri prodali smo igrače za 20 milijuna eura! Plus ova zarada od Konferencijske lige. Ne znam je li se u prošlosti to ikada dogodilo - rekao je crnogorski trener pa dodao:

- Prodali smo Pašalića, Ivanovića, Galešića, Hodžu, Smolčića, otišli su Selahi, Djouhra... U mom razdoblju podigla se vrijednost igrača, Fruk sad vrijedi 10 milijuna eura, Janković 6,5 milijuna, Radeljić 2,8 milijuna... Ponosan sam, ostvario sam svoj san, svoj cilj. To je to. Damiru Miškoviću respekt, navijačima respekt, za sve respekt. Život je to, idemo dalje - rekao je Đalović pa zaključio da je rastanak s Rijekom bio prijateljski jer samo takav i može biti.