Đalović: Majstoroviću su izbili 3 zuba u prvoj sekundi igre protiv Shelbournea. Puno je upitnih...

Nogometaši Rijeke u subotu u 21 sat gostuju kod Osijeka na Opus Areni u sklopu drugog kola HNL-a. Nakon neočekivanog poraza 2-1 od irskog Shelbournea u kvalifikacijama za Europsku ligu, momčad Radomira Đalovića želi se što prije vratiti pobjedama.

- Nakon startne pobjede protiv Slavena čeka nas zahtjevno gostovanje kod suparnika koji je protiv Dinama odigrao odličnu utakmicu. Analizirali smo i tu utakmicu, kao i njihove pripremne dvoboje protiv Dinama iz Kijeva i Slavena. U Osijeku je dobar stadion, lijepa atmosfera i moramo se postaviti kao protiv Belupa, odigrati pravu utakmicu kako bismo što prije zaboravili Shelbourne i nastavili dobro u prvenstvu - istaknuo je trener Rijeke.

Đalović je priznao da je poraz od Iraca ostavio gorak okus, ali vjeruje da će zgusnut raspored pomoći momčadi.

- Sreća je da nas brzo čeka nova utakmica, prvo Osijek, a onda uzvrat u Irskoj. Shelbourne možda nema zvučno ime, ali riječ je o fizički snažnoj i dobro organiziranoj momčadi. Poveli smo 1-0, a onda primili dva gola. Da je Ante Majstorović ostao na terenu, mislim da se to ne bi dogodilo.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Problemi s ozljedama i dalje prate Rijeku.

- Neće biti Majstorovića kojem su u prvoj sekundi utakmice polomili tri zuba. Upitni su i Gabriel Rukavina, Stjepan Radeljić, Marveil Ndockyt, Niko Janković te Dejan Petrovič. Na zadnjem treningu vidjet ćemo tko je spreman, a tko bude spreman, taj će igrati. Dobra vijest je povratak Tonija Fruka - otkrio je crnogorski strateg.

Govoreći o Osijeku, Đalović je naglasio:

- Protiv Dinama su prvih sedamdeset minuta bili bolji protivnik. Imaju brzu i potentnu ekipu, stoga moramo biti maksimalno koncentrirani. Važno je da se što prije vratimo u normalu i igramo kao protiv Belupa i u prijašnjim utakmicama.