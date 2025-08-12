Đalović: Momci su pokazali klasu, a sprdali su se svi sa mnom kada sam ono izjavio...

Hrvatski nogomet će prvi put nakon pet godina imati dvojicu predstavnika u grupnoj fazi europskog natjecanja. Dinamo je drugim mjestom u prvenstvu osigurao Europsku ligu, a tamo bi mogla završiti i Rijeka koja je izbacila Shelbourne (3-1) u infarktnoj utakmici, nadoknadila poraz od 2-1 s Rujevice i plasirala se u play-off. Tamo će igrati protiv pobjednika susreta između Wolfsbergera i PAOK-a koji su remizirali (0-0) u prvoj utakmici.

Rijeka je vodila golovima Fruka i Dantasa, činilo se kako će proći bez drame, ali Ante Oreč skrivio je jedanaesterac kojeg je u 86. minuti realizirao Odubeko. Irci su mislili da su izborili produžetke, no četiri minute kasnije ukazao se upravo Oreč, pogodio donji lijevi kut i odveo Riječane u play-off.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Skočio je u zagrljaj treneru Radomiru Đaloviću koji je ishvalio svoje igrače.

- Veliki je ovo uspjeh za nas. Vidjeli ste i sami koliko smo imali pehova u prošlim utakmicama, crvenih kartona, jedanaesteraca, a onda i večeras nam se dosudi, mogu kazati smiješan jedanaesterac. No, momci su pokazali kakva su ekipa, kakva su klasa. Rekao sam kada nam se vrati Fruk, Petrovič, Janković, kada imamo krila i kada smo kompletni možemo igrati sa svakim - rekao je pa nastavio.

- Izvanredna je ovo bila utakmica, mislim da smo je kontrolirali u svakom trenutku, bili smo pravi, osigurali smo Europu nakon duple krune. Osigurali smo kontinuitet, ja se ne zadovoljavam Konferencijskom ligom, mislim da možemo i do Europske lige, a ovo je pobjeda za naše navijače. Obećao sam im, nakon tri utakmice kazne, gostovanja, ja se nadam da ćemo im omogućiti barem četiri gostovanja, a ne tri - kazao je Đalović.

Glavni cilj bio je izboriti europsku jesen. Riječani su ispali od Ludogoreca iz Lige prvaka, no uspjeli su svladati Shelbourne i ispuniti ono što su si zacrtali.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

- Nismo doma bili pravi doma, mene je boljelo što smo odmah primili gol nakon vodstva, a golove smo primili iz nacrtanih akcija protivnika. No pokazali su momci karakter, kakva su ekipa prije svega i napravili smo veliku stvar za hrvatski nogomet i Rijeku. Nakon pet godina sudjelujemo u nekoj europskoj grupi, mislim da je to fenomenalno. Mene su sprdali kada sam govorio da se ni Chelseaja ne bojim, pa ne bojim se kada imam kompletnu momčad kako sam je imao danas i kada smo na ovakvom nivou. Znali smo da nam se ne može ponoviti utakmica kao na Rujevici - kazao je Đalović koji je u Dublinu proslavio godinu dana na klupi Rijeke.

- Nije loše za prvu godinu, dupla kruna i skupina, ma izuzetno sam zadovoljan, ali to je prvenstveno zasluga mojih momaka. Nećemo se zadovoljiti ovim, čeka nas derbi u subotu, mislim da su ovi momci zaslužili da napunimo Rujevicu, čeka nas Dinamo. Očekujem sjajnu atmosferu - zaključio je.