Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON PROLASKA

Đalović: Momci su pokazali klasu, a sprdali su se svi sa mnom kada sam ono izjavio...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Đalović: Momci su pokazali klasu, a sprdali su se svi sa mnom kada sam ono izjavio...
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Ovo je pobjeda za naše navijače, jer nisu mogli biti s nama zbog kazne. Obećao sam da ćemo im omogućiti gostovanja i ja se nadam da će to biti četiri, a ne tri utakmice. Ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom, rekao je trener Rijeke

Hrvatski nogomet će prvi put nakon pet godina imati dvojicu predstavnika u grupnoj fazi europskog natjecanja. Dinamo je drugim mjestom u prvenstvu osigurao Europsku ligu, a tamo bi mogla završiti i Rijeka koja je izbacila Shelbourne (3-1) u infarktnoj utakmici, nadoknadila poraz od 2-1 s Rujevice i plasirala se u play-off. Tamo će igrati protiv pobjednika susreta između Wolfsbergera i PAOK-a koji su remizirali (0-0) u prvoj utakmici.

Rijeka je vodila golovima Fruka i Dantasa, činilo se kako će proći bez drame, ali Ante Oreč skrivio je jedanaesterac kojeg je u 86. minuti realizirao Odubeko. Irci su mislili da su izborili produžetke, no četiri minute kasnije ukazao se upravo Oreč, pogodio donji lijevi kut i odveo Riječane u play-off.

Shelbourne v Rijeka - UEFA Europa League - Third Qualifying Round - Second Leg - Tolka Park
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Skočio je u zagrljaj treneru Radomiru Đaloviću koji je ishvalio svoje igrače.

- Veliki je ovo uspjeh za nas. Vidjeli ste i sami koliko smo imali pehova u prošlim utakmicama, crvenih kartona, jedanaesteraca, a onda i večeras nam se dosudi, mogu kazati smiješan jedanaesterac. No, momci su pokazali kakva su ekipa, kakva su klasa. Rekao sam kada nam se vrati Fruk, Petrovič, Janković, kada imamo krila i kada smo kompletni možemo igrati sa svakim - rekao je pa nastavio.

- Izvanredna je ovo bila utakmica, mislim da smo je kontrolirali u svakom trenutku, bili smo pravi, osigurali smo Europu nakon duple krune. Osigurali smo kontinuitet, ja se ne zadovoljavam Konferencijskom ligom, mislim da možemo i do Europske lige, a ovo je pobjeda za naše navijače. Obećao sam im, nakon tri utakmice kazne, gostovanja, ja se nadam da ćemo im omogućiti barem četiri gostovanja, a ne tri - kazao je Đalović.

Glavni cilj bio je izboriti europsku jesen. Riječani su ispali od Ludogoreca iz Lige prvaka, no uspjeli su svladati Shelbourne i ispuniti ono što su si zacrtali. 

Druga utakmica 3. pretkola za ulazak u Europsku ligu izme?u Shelbournea i Rijeke
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

- Nismo doma bili pravi doma, mene je boljelo što smo odmah primili gol nakon vodstva, a golove smo primili iz nacrtanih akcija protivnika. No pokazali su momci karakter, kakva su ekipa prije svega i napravili smo veliku stvar za hrvatski nogomet i Rijeku. Nakon pet godina sudjelujemo u nekoj europskoj grupi, mislim da je to fenomenalno. Mene su sprdali kada sam govorio da se ni Chelseaja ne bojim, pa ne bojim se kada imam kompletnu momčad kako sam je imao danas i kada smo na ovakvom nivou. Znali smo da nam se ne može ponoviti utakmica kao na Rujevici - kazao je Đalović koji je u Dublinu proslavio godinu dana na klupi Rijeke. 

- Nije loše za prvu godinu, dupla kruna i skupina, ma izuzetno sam zadovoljan, ali to je prvenstveno zasluga mojih momaka. Nećemo se zadovoljiti ovim, čeka nas derbi u subotu, mislim da su ovi momci zaslužili da napunimo Rujevicu, čeka nas Dinamo. Očekujem sjajnu atmosferu - zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Španjolci poslali ponudu za Lawala, Istra glatko odbila i traži bogatstvo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: City se riješio igrača od 118 mil. eura

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025