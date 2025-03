Đalović nakon kiksa o suđenju: Ta mi je stvar bila neshvatljiva!

Rijeka je remizirala sa Šibenikom 1-1 u prvoj utakmici 25. kola HNL-a i tako propustila odmaknuti konkurentima Hajduku i Dinamu uoči njihovih nedjeljnih utakmica protiv Gorice, odnosno Slaven Belupa. Toni Fruk donio je vodstvo domaćinima u 16. minuti, izjednačio je Ivan Santini u 39.

- Cijeli tjedan sam upozoravao na ovu utakmicu i na kvalitetu Šibenika, najteže je dobiti unaprijed upisane bodove. Pokušavali smo sve u nastavku, probali brojnim izmjenama, ali nismo uspjeli zabiti - rekao je trener Rijeke Radomir Đalović pa nastavio o suđenju Igora Pajača:

- Ako me pratite, znate da ne komentiram suđenje. Nema alibija, ne tražim ništa i ne znači da bismo zabili da je bilo još vremena. Ali neshvatljivo mi je da je nadoknada bila samo četiri minute nakon crvenog kartona i svega (zapravo četiri i pol, op.a.). Samo to, odgovorili su da su štopali vrijeme i to je to. Ne kukam, trebali smo riješiti utakmicu ranije, ali mi je ta nadoknada malo čudna.

Šibenik je smanjio zaostatak za pretposljednjom Goricom na pet bodova. Još nije sasvim ispao iz utrke za ostanak.

- Jako dobra utakmica, vidjelo se zašto je Rijeka prva, u prvih 20 minuta stjerala nas je u kut, ali nakon toga smo se stabilizirali. Rijeka nam je zabila iz prekida, ali to su naše boljke. Dogodi se mala dekoncentracija i lako primimo gol. Ali vratili smo se na vrijeme i bili ravnopravni u drugom poluvremenu, imali fantastičnu šansu preko Božića postići drugi. Ali moram biti jako zadovoljan, vratio nam se trud i rad od prethodnih utakmica. Nismo bili loši, ali imamo malo peha. Dečki rade dobro, nagradilo nas je da dobijemo Rijeku koja je prva i fantastična - rekao je trener narančastih Rajko Vidović.

Ivan Santini zabio je četvrti gol sezone.

- Bila je jako teška utakmica, znali smo koliko je Rijeka dobra na Rujevici, pogotovo na ovakvom terenu. Ali ušli smo hrabro, nećemo odustati do samog kraja. Znamo u kakvoj smo situaciji, hvala Bogu. Ovaj bod posvetio bih kćeri koja danas ima deveti rođendan. Iva, sretan ti rođendan - kazao je Santini za Novu TV.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Šibenik sastali se u 24. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hoće li Šibenik ostati u ligi?

- Naravno da vjerujemo, borit ćemo se do samog kraja. Gorica se digla, mi smo pokazali da možemo protiv momčadi koja je prva na ljestvici.

Kakva je situacija u klubu nakon turbulencija i uskrate plaća?

- Ide nabolje, ide pomalo nabolje. Momci su top, dobra smo klapa. Koliko god bila teška situacija, guramo to kroz pozitivu. Koliko god bila loša situacija na tablici, guramo naprijed - zaključio je Santini.

Rijeka će u idućem kolu dočekati Hajduk u Jadranskom derbiju (16. ožujka, 17.45), a Šibenik dan ranije dočekuje Istru (15 sati).