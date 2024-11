Đalović nakon remija: Kolege mi govore 'beton, armatura'... da imam više igrača, stavio bi ih

Rijeka i Osijek remizirali su (1-1) u derbiju 13. kola HNL-a na Rujevici, a puno zadovoljniji bodom na kraju mogu biti gosti, s obzirom na to da su gubili do 95. minute kada Hasić zabija za konačnih 1-1. Trener domaćina Radomir Đalović može žaliti za pobjedom.

- To je nogomet, što da kažem. Izgubili smo dva boda danas. Poslije prvog poluvremena gdje nismo bili pravi i nismo radili stvari koje smo se dogovorili, mogli smo u drugom dijelu zabiti drugi gol i odvest utakmicu u mirnije vode.

U drugom dijelu smo gledali drugačiju RIjeku?

- Pa je, falilo je energije i zamjenama smo dobili ono što smo željeli.

Fruk je opet zabio?

- Kolege mi stalno govore 'beton, armatura' ovo ono... Da mogu, stavio bih dva napadača svaku utakmicu. Perica nije mogao, Dogana smo planirali uvesti u drugom dijelu, Andrića nema, a Janković je bio suspendiran. Fruk je zabio dva gola u dvije utakmice na novoj poziciji.

Kakav je bio plan?

- Bio nam je plan da u prvom poluvremenu izdržimo, a u drugom poluvremenu sa svježnim igračima probamo dobiti utakmicu. Bili smo blizu, ali čestitam i Osijeku koji se borio do kraja i na kraju došao do boda.

Slijedi Dinamo na Maksimiru?

- Puno očekujem od te utakmice, očekujem da se moji igrači nametnu i da odigramo opet odličnu utakmicu.

Trener Osijeka Federico Coppitelli bio je zadovoljan krajnjim ishodom utakmice.

- U ovom prvenstvu nije lako održavati dug niz pozitivnih rezultata koji smo imali, koji se i nastavlja s ovim remijem. Utakmica je bila kakvu smo očekivali, a rezultat kakav smo i zaslužili - rekao je Talijan i dodao:

- Možda se na tome kako smo ušli u drugom poluvrijeme najbolje vidi da smo mi jedna mlada momčad, to je segment u kojem moramo napredovati. U svim utakmicama koje dolaze moramo biti onakvi kakvi smo bili danas u prvom poluvremenu, a onda ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti.

Toni Fruk zabio je jedini gol za Rijeku na dvoboju.

- Nisam još pogledao situaciju na kraju. Šteta što nismo uspjeli izvući pobjedu, baš smo je očekivali jer drugo poluvrijeme smo pokazali da smo bolja ekipa. Ostaje žal za remijem.

Zaigrali ste na poziciji "lažne devetke"?

- Drugo poluvrijeme smo dosta agresivnije krenuli i bilo je više prostora. I prošlu utakmicu sam zabio gol, nije bilo s te pozicije, danas je i sretan sam, ali ujedno i razočaran jer nismo dobili.

Niste slavili, bili ste blizu. Rijeka iduće gostuje kod Dinama na Maksimiru.

- Priča se da Rijeka loše igra, ali mi smo na drugom mjestu. Sve imamo u svojim rukama, nema negative i nastavljamo dalje raditi.

Marko Malenica odradio je još jednu odličnu utakmicu na golu Osijeka i sjajnim obranama doprinio bodu na Rujevici.

- Došli smo po sva tri, ali to nam nažalost nije pošlo za rukom. S obzirom na to da smo gubili do zadnjih trenutaka, dobro je i ovo

Stavila vas je Rijeka pod ozbiljan pritisak na startu drugog poluvremena, kako je to izgledalo iz tvoje vratarske perspektive?

- Pa je, ozbiljno su nas stisnuli i zabili su gol iz tog pritiska. Nismo uspjeli pronaći rješenje, Rijeka je odlično pritisnula i zabila, ali mi smo pokazali karakter i stigli do boda.

S obzirom na to u kakvoj ste rezultatskoj krizi bili, Osijek odlazi vrlo zadovoljan na reprezentativnu stanku?

- Pa relativno smo zadovoljni da. Iza nas je dobra serija, idemo se odmoriti i pripremiti za iduće utakmice.