Đalović: Naslov prvaka? Ja se ponašam uvijek isto, pa i kad smo izgubili od Olimpije 5-0

Rijeka je opet na vrhu HNL-a! Fenomenalnu noć na Rujevici priredili su Riječani svojim navijačima. Bila je to jedna od onih večeri koja ulazi u povijesne knjige jer nitko u domaćem prvenstvu nije ovako nadigrao dinamovce. Momčad Radomira Đalovića slavila je 4-0 golovima Djouahre, Jankovića, Petroviča i Čopa.

Trener Đalović nakon utakmice bio je miran i staložen, daleko od bilo kakve euforije.

- Čestitam Dinamu na korektnoj igri, možda je rezultat previsok. Dogodio se taj crveni karton, ovo je pobjeda mojih igrača. Bili smo agresivni, htjeli smo pobjedu. Hvala navijačima, uz njihovu podršku nije mogao biti drugačiji rezultat - rekao je Đalović, pa dodao:

- Gol Hajduku? Da, to mi je najdraži gol karijere, ovaj se osjećaj može mjeriti s time. Kratka mi je trenerska karijera, najveća moja pobjeda sigurno. Ali to nam puno znači na psihološkom planu, pričao sam koliko su kvalitetni moji igrači. Ali i ova pobjeda nosi tri boda, trebamo to zaboraviti, čeka nas težak tjedan. Prvo Hajduk u Kupu, pa Gorica. Nemamo vremena puno.

Rijeka na Rujevici uvjerljivo porazila Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Je li vas Dinamo mogao čime iznenaditi?

- Gledao sam svaku utakmicu Dinama, bio sam spreman na sve. Ali ja sam manje bitan, samo sam te stvari htio približiti mojim igračima.

Fabio Cannavaro se ljuti na suđenje...

- Kao trener i mi kao klub ne komentiramo suđenje, ne bih ni to komentirao. Razumijem Cannavara i Dinama, čestitam im, bili su dobri. A i da nije bio crveni karton, kako su moji momci ušli u utakmicu, vjerujem da bi sigurno dobili.

Rijeka na Rujevici uvjerljivo porazila Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Koliko ovoj momčadi znači Duje Čop?

- Čop je kvalitetan napadač, ima takvu karijeru, zato smo ga doveli. Uz Fruka nam daje dimenziju više, a kad imaš njih dvojicu, sve je lakše. Tražili smo napadača, Čop je već pokazao puno, očekujemo još više od njega.

Što ste pričali s Djouahrom kad je izlazio iz igre?

- Djouahri sam rekao da je Dinamo njegova utakmica, kako će ju on riješiti. Ima kvalitetu, tu lakoću, čestitam njemu i cijeloj momčadi.

Može li ova Rijeka do naslova prvaka?

- Ja se od početka sezone, pa i kad sam izgubio 5-0 od Olimpije, ponašam isto. Ne mijenjam se, neću ni sada. Kad si sportaš nadaš se, da će sve biti dobro, to je ljudski. Mislim da ovi dečki pokazuju da se mogu boriti za naslov, ima još puno do kraja, svaka utakmica nosi tri boda, vidjet ćemo gdje će nas to dovesti - završio je Đalović.