Đalović o Shelbourneu: Jako su neugodni i agresivni. Ključan će biti prvi susret na Rujevici...

Nogometaši Rijeke otvorili su novu sezonu HNL-a pobjedom nad Slavenom na Rujevici 2-0, čime su započeli obranu naslova prvaka Hrvatske. Trener Rijeke, Radomir Đalović, gostovao je u emisiji Pod stijenama Kantride, gdje je govorio o nadolazećim izazovima u Europi i domaćem prvenstvu.

Đalović ističe važnost održavanja forme svih igrača s obzirom na zgusnut raspored.

- Jako je bitno da svi igrači budu u ritmu, da dobro treniraju i budu raspoloženi. Treba nam širina. Do kraja kolovoza, to je osam ili devet utakmica. Svaka tri dana. Morat ćemo mijenjati cijelo vrijeme, rotirati, ali pametno. Svi su nam potrebni i svi moramo biti u ritmu. I vjerujem da ćemo biti.

Usmjerio je pažnju na europski ogled protiv irskog Shelbournea, ali je također istaknuo kvalitetu Osijeka, idućeg protivnika u HNL-u.

- Sad je najbitniji Shelbourne. Osijek smo gledali, naravno da ga znamo, ali momčad koja je po meni 70 minuta bila i bolja od Dinama na Opus Areni. Ali moramo se prvo koncentrirati na Shelbourne, odigrati pravu utakmicu i onda poslije dva dana vidjeti kakvim snagama idemo na jedno teško gostovanje.

U trećem pretkolu Europa lige Rijeka u četvrtak od 20.45 dočekuje Shelbourne. Đalović je najavio kako će momčad biti oslabljena.

- Bit ćemo oslabljeni sigurno. Nema Rukavine, nema Fruka, ne znamo što će biti s Petrovićem, vidjet ćemo još kakva je situacija s Jankovićem. Shelbourne je jedna momčad koja je odigrala 26 utakmica i u punom su ritmu.

Ipak, vjeruje u snagu svoje momčadi, pogotovo na domaćem terenu.

- Na Rujevici da dođe i Chelsea, mislim da se mi pitamo i da mi moramo biti ti koji ćemo diktirati tempo. Shelbourne je neugodan, momčad koja ide agresivno, trči 95 minuta... Moramo probati napraviti dobar rezultat u srijedu pred našim navijačima koje još jednom pozivam da dođu kao što su bili protiv Ludogoreca, a posebno jučer protiv Slavena. Maltene su s nama ugurali tu loptu u gol iz kornera.

Komentirao je i borbu za naslov prvaka, istaknuvši kako vjeruje u konkurentnost lige i spremnost svoje momčadi.

- Mislim da je uvijek teže obraniti naslov. Sve ekipe su motiviranije, žele srušiti prvaka. Vidjeli ste jučer kako je agresivan bio Belupo, koliko žutih kartona. Mislim da će biti teže, ali mi smo spremni na to, mi smo svjesni svega. Opet sam vidio dobre momčadi i kvalitetne koje se pojačavaju, i to ne samo Hajduk i Dinamo, nego i Istra i Varaždin i Lokomotiva. Mislim da će biti opet dosta izjednačeno prvenstvo. Nadam se da mi možemo tu imati veliku šansu i boriti se do kraja.