Đalović: Očekujem još dva-tri top pojačanja! Prvaci Hrvatske bit će spremni boriti se za LP

Radomir Đalović ponovio je povijesnu 2017. za Rijeku osvojivši dvostruku krunu. Riječani će s metom na leđima aktualnog prvaka HNL-a braniti titulu iduću sezonu, ali i pokušati izboriti Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Rijeka počela pripreme | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Trener Rijeke govorio je o stanju u momčadi, željama i ciljevima za narednu sezonu.

- Zadovoljan sam prijelaznim rokom, zasad. Što se novih imena tiče, sva su dovedena u dogovoru u kojem sam i ja, naravno, sudjelovao. No... Ti su dečki došli u - Rijeku. A to nije mala stvar. Pa bih ja rekao ovako, to su novi igrači, a vidjet ćemo hoće li biti pojačanja. Dobro je da smo doveli nogometaše koji nam daju širinu. Ipak smo mi prvaci i treba nam ta širina kadra. Isto tako, nema skrivanja, očekujem da dovedemo još dva-tri prava pojačanja. Treba nam jedno krilo, jedan napadač, jer su mogući odlasci, a Ante Matej Jurić je sjajan, ali mlađi igrač, jedan zadnji vezni, a možda i stoper. To ovisi o izlaznim transferima i ozljedama, odnosno, nadajmo se, oporavcima od ozljeda - rekao je Đalović za Novi list.

Đalović je istaknuo da bi Stjepan Radeljić uskoro mogao napustiti Rujevicu otkrivši da je dobio poštedu dva dana. Isto tako, rekao je i da Mile Škorić još nije spreman.

- Merveil Ndockyt može na krilo, može na "osmicu". Dobar je. I kao igrač i kao osoba. Znamo ga mi jako dobro iz HNL-a, ali... Sad je postao igrač Rijeke. A to znači da od njega očekujemo jedan značajan pozitivan iskorak u odnosu na ono što smo dosad gledali. A vjerujemo da on to može, inače ga ne bismo ni dovodili, normalno.

Rijeku je pojačao i Dominik Jankov.

- Dobro trenira, ali ne forsiramo ga zbog ozljeda koje su iza njega. Pozicija? "Desetka". Ili bilo koje mjesto u napadu. Jer kad se dobro spremi, bit će baš pojačanje. Nema tu priče, to se odmah vidi. Iznimno nadaren igrač, jako ozbiljna nogometna klasa. Igrač koji donosi prevagu. Jedan od onih koji jednim potezom odlučuju utakmice.

Rijeci slijedi borba za Ligu prvaka. Prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka igrat će kod kuće 22. ili 23. srpnja, a uzvrat 29./30. srpnja u Bugarskoj kod Ludogoreca ili Armeniji, gdje Dinamo Minsk igra domaće utakmice zbog Uefine suspenzije domaćinstava u Bjelorusiji.

- Rijeka će biti spremna za borbu! Naravno, dotad ima još 25 dana i može biti promjena u momčadi, izlaznih transfera i dovođenja novih igrača, pojačanja. Ali u svakom slučaju, prvaci Hrvatske bit će spremni i motivirani za okršaj. S ambicijom da prođemo dalje.