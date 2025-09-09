Obavijesti

NOVI IZAZOV

Đalović pronašao novi posao nakon otkaza u Rijeci! Ipak je preuzeo slovenskog velikana

Piše Luka Tunjić,
Đalović pronašao novi posao nakon otkaza u Rijeci! Ipak je preuzeo slovenskog velikana
Foto: nk maribor

Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo postati trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ćemo sve da Maribor vratimo na njegov nekadašnji uspješan put, rekao je Đalović

Nakon smjene u Rijeci, unatoč osvajanju dvostruke krune prošle sezone, Radomir Đalović (42) rzo je pronašao novi angažman. Donedavni trener Rijeke novi je trener slovenskog Maribora, koji je potvrdio njegov angažman na društvenim mrežama, iako su se u ponedjeljak pojavile glasine kako je posao možda propao.

Naime, slovenski mediji javili su kako je netko iz Maribora pokušao promijeniti ključne stavke već dogovorenog ugovora, na što Đalović nije pristao. Ipak, izgleda kako su pronašli zajednički jezik, a Đalović je već u utorak poslijepodne vodio prvi trening s novom momčadi.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Debi ga čeka u subotu protiv Mure od 20.15 sati, a tijekom predstavljanja izrazio je zadovoljstvo jer je postao novi trener 16-erostrukog prvaka Slovenije.

- Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo postati trener najtrofejnijeg kluba u Sloveniji. Zajedno s kolegama učinit ćemo sve da Maribor vratimo na njegov nekadašnji uspješan put. Želio bih zahvaliti vlasniku, predsjedniku i direktorima koji su mi pružili priliku. Vjerujem da ćemo dobro surađivati ​​i uspjeti postići željene rezultate. Potpisali smo dvogodišnji ugovor i očekujem da ćemo u tom razdoblju postići velike stvari - rekao je Đalović i nastavio...

- Nismo u dobroj situaciji, Celje nam je uglavnom pobjeglo, ali imamo dobre igrače i iznimne navijače, koje bih želio pozvati da nam se pridruže u subotu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da se iz utakmice u utakmicu dižemo i dovedemo Maribor tamo gdje mu je mjesto - rekao je tijekom predstavljanja.

