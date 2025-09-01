Đalović se oprostio od Rijeke. Pogledajte emotivnu objavu

Nakon što je dobio otkaz na klupi Rijeke, sada već bivši trener Radomir Đalović oglasio se na društvenim mrežama i emotivnom objavom oprostio od navijača. Đalović je klupu Rijeke preuzeo 17. listopada 2024. godine te je klub vodio u 39 službenih utakmica.

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U svojoj jedinoj, ali iznimno uspješnoj prošloj sezoni, odveo je Rijeku do naslova prvaka Hrvatske i osvojio hrvatski kup.

Povodom odlaska, na svom se Instagram profilu emotivnom objavom oprostio od kluba i navijača, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

"Drage navijačice i navijači Rijeke, draga Armada, svi kojima je Rijeka u srcu... Hvala vam na nevjerojatnih godinu dana koje sam imao čast provesti na klupi NK Rijeke. Biti trener ovog kluba bilo je vrijeme koje će zauvijek imati posebno i neizbrisivo mjesto u mom srcu. Bio sam uz Rijeku i kao igrač u trenucima kad nije bilo lako i kada su uvjeti bili teški, kad smo se zajedno borili za svaki korak naprijed. Do danas,kao trener, imao sam privilegiju voditi ovaj klub do najvećih visina hrvatskog nogometa – do osvajanja prvenstva i Kupa Hrvatske i na kraju plasmana u Konferencijsku ligu. Te emocije, ti trenuci kad je Rujevica eksplodirala od sreće nakon pobjede nad Slaven Belupom, i kasnije veličanstvena slavlja na Korzu – to su slike i osjećaji koje ću zauvijek nositi sa sobom.

No ono što je bilo još važnije od trofeja su naši zajednički trenuci – kada smo patili zajedno, kada smo se dizali zajedno i kada smo na kraju slavili kao jedna velika obitelj. Vi, navijači, bili ste naš vjetar u leđa, naša snaga i naša inspiracija. Armada, hvala što ste nas nosili kad nam je bilo najteže i što ste našu pobjedu učinili još većom.

Igrači HNK Rijeka, prvaci Hrvatske, podigli su svoj pehar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Želim se zahvaliti predsjedniku Damiru Miškoviću i svima u Upravi kluba na ukazanom povjerenju, sportskom segmentu, svim mojim najbližim suradnicima, posebno igračima, ali i ljudima koji nisu u prvom planu – onima koji održavaju stadion, čistačicama, ljudima u restoranu, svima u Radnoj zajednici. Svatko od vas ugradio je dio sebe u ovaj rezultat, i to nikada neću zaboraviti.

Odlazim ispunjen, ponosan i sretan radi novih izazova koji čekaju i vas i mene. Odlazim kao čovjek koji je ostvario svoje snove, ali i s uvjerenjem da će Rijeka i dalje rasti, jer ima vas – najbolju podršku na svijetu.

Forza Fiume."

Ova objava dolazi tek nekoliko sati nakon što je Đalović razriješen dužnosti trenera Rijeke. Odluka je uslijedila nakon teškog poraza od 5:0 protiv PAOK-a u doigravanju za Europsku ligu.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Reakcije navijača ispod objave svjedoče o dubokoj vezi koju je izgradio s klubom i gradom. Komentari poput "Hvala ti, Đale, ovo ne shvati kao poraz", "Prije svega čovjek, iskreni trener i emotivac!" i "Uno di noi" preplavili su objavu, pokazujući veliko poštovanje i zahvalnost za sve što je učinio za klub.

Iako je njegov mandat završio naglo, oproštajna poruka Radomira Đalovića i reakcije navijača potvrđuju da će crnogorski stručnjak zauvijek ostati upisan u srcima navijača Rijeke, ne samo kao uspješan trener, već i kao čovjek koji je istinski živio za klub.