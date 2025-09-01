Bio sam uz Rijeku i kao igrač u trenucima kad nije bilo lako i kada su uvjeti bili teški, kad smo se zajedno borili za svaki korak naprijed. Do danas,kao trener, imao sam privilegiju voditi ovaj klub do najvećih visina hrvatskog nogometa, napisao je Đalović
Đalović se oprostio od Rijeke. Pogledajte emotivnu objavu
Nakon što je dobio otkaz na klupi Rijeke, sada već bivši trener Radomir Đalović oglasio se na društvenim mrežama i emotivnom objavom oprostio od navijača. Đalović je klupu Rijeke preuzeo 17. listopada 2024. godine te je klub vodio u 39 službenih utakmica.
U svojoj jedinoj, ali iznimno uspješnoj prošloj sezoni, odveo je Rijeku do naslova prvaka Hrvatske i osvojio hrvatski kup.
Povodom odlaska, na svom se Instagram profilu emotivnom objavom oprostio od kluba i navijača, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti:
"Drage navijačice i navijači Rijeke, draga Armada, svi kojima je Rijeka u srcu... Hvala vam na nevjerojatnih godinu dana koje sam imao čast provesti na klupi NK Rijeke. Biti trener ovog kluba bilo je vrijeme koje će zauvijek imati posebno i neizbrisivo mjesto u mom srcu. Bio sam uz Rijeku i kao igrač u trenucima kad nije bilo lako i kada su uvjeti bili teški, kad smo se zajedno borili za svaki korak naprijed. Do danas,kao trener, imao sam privilegiju voditi ovaj klub do najvećih visina hrvatskog nogometa – do osvajanja prvenstva i Kupa Hrvatske i na kraju plasmana u Konferencijsku ligu. Te emocije, ti trenuci kad je Rujevica eksplodirala od sreće nakon pobjede nad Slaven Belupom, i kasnije veličanstvena slavlja na Korzu – to su slike i osjećaji koje ću zauvijek nositi sa sobom.
No ono što je bilo još važnije od trofeja su naši zajednički trenuci – kada smo patili zajedno, kada smo se dizali zajedno i kada smo na kraju slavili kao jedna velika obitelj. Vi, navijači, bili ste naš vjetar u leđa, naša snaga i naša inspiracija. Armada, hvala što ste nas nosili kad nam je bilo najteže i što ste našu pobjedu učinili još većom.
Želim se zahvaliti predsjedniku Damiru Miškoviću i svima u Upravi kluba na ukazanom povjerenju, sportskom segmentu, svim mojim najbližim suradnicima, posebno igračima, ali i ljudima koji nisu u prvom planu – onima koji održavaju stadion, čistačicama, ljudima u restoranu, svima u Radnoj zajednici. Svatko od vas ugradio je dio sebe u ovaj rezultat, i to nikada neću zaboraviti.
Odlazim ispunjen, ponosan i sretan radi novih izazova koji čekaju i vas i mene. Odlazim kao čovjek koji je ostvario svoje snove, ali i s uvjerenjem da će Rijeka i dalje rasti, jer ima vas – najbolju podršku na svijetu.
Forza Fiume."
Ova objava dolazi tek nekoliko sati nakon što je Đalović razriješen dužnosti trenera Rijeke. Odluka je uslijedila nakon teškog poraza od 5:0 protiv PAOK-a u doigravanju za Europsku ligu.
Reakcije navijača ispod objave svjedoče o dubokoj vezi koju je izgradio s klubom i gradom. Komentari poput "Hvala ti, Đale, ovo ne shvati kao poraz", "Prije svega čovjek, iskreni trener i emotivac!" i "Uno di noi" preplavili su objavu, pokazujući veliko poštovanje i zahvalnost za sve što je učinio za klub.
Iako je njegov mandat završio naglo, oproštajna poruka Radomira Đalovića i reakcije navijača potvrđuju da će crnogorski stručnjak zauvijek ostati upisan u srcima navijača Rijeke, ne samo kao uspješan trener, već i kao čovjek koji je istinski živio za klub.
