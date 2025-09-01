Radomir Đalović više nije trener Rijeke! Poznato i tko ga mijenja

Radomir Đalović više nije trener Rijeke! Odluka je potvrđena u ponedjeljak na sastanku sa sportskim direktorom Darkom Raićem-Sudarom, potvrdila je Rijeka na svojim stranicama. Novi trener bit će španjolski trener Victor Sanchez (49) koji je donedavno trenirao ljubljansku Olimpiju.

Rijeka: Trener Đalović i igrač Fruk na konferenciji HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Đalović iz Rijeke odlazi nakon osvojenog hrvatskog prvenstva i Kupa prošle sezone. U novoj sezoni uspio je s Rijekom osigurati Konferencijsku ligu, a u novoj HNL sezoni je na klupi Rijeke ostvario jednu pobjedu, dva poraza i dva neriješena rezultata.

"Nekadašnji napadač Bijelih, potom pomoćni trener, a od početka prošle sezone i prvi čovjek stručnog stožera, zaključio je svoju epizodu na klupi riječkog prvoligaša nakon 52 utakmice u nešto više od godinu dana. U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige. Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza. HNK Rijeka zahvaljuje Radomiru Đaloviću i njegovom stožeru na doprinosu i ostvarenim rezultatima te svima želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", piše u priopćenju kluba s Rujevice.

Pogledajte statistiku Đalovića u Rijeci.

Foto: Sofascore za 24sata

Sanchez je Olimpiju vodio jednu sezonu te je u 54 utakmice prosječno osvajao 2.04 boda. U karijeri je još trenirao i Cartagenu, Malagu, Real Betis, Olympiacos i Deportivo. Zanimljivo je da je baš Sanchez bio na klupi Olimpije kada su Slovenci s 5-0 pobijedili Rijeku u Konferencijskoj ligi prošle sezone.