Đalović: Skinuli smo teret i ušli u Konferencijsku ligu. Ali ljepše je igrati protiv jačih momčadi

Pred Rijekom je vjerojatno najteža utakmica sezone. Uzvratna utakmica Europske lige protiv PAOK-a u grotlu rasprodane Toumbe. U četvrtak (19.30) će momčad Radomira Đalovića izaći na teren i pokušati obraniti prednost od 1-0. Pokušat će izbjeći sudbinu Dinama koji je donio čak dva gola prednosti u Solun, a onda otišao podvijena repa s "petardom" u mreži. Iz riječkog kuta susret je najavio Radomir Đalović.

- Pobijedili smo u prvoj utakmici i u Solun idemo s tom prednošću, idemo na težak teren i uzavrelu atmosferu, ali moramo se postaviti hrabro, onako kako smo igrali i u prvoj utakmici. U svakom segmentu moramo biti hrabri i taktički disciplinirani i napraviti sve da ostvarimo dobar rezultat i uđemo u Europsku ligu. Svima je to u interesu i dat ćemo sve od sebe. Ljepše je i bolje igrati s jačim momčadima, ali Konferencijsku ligu smo osigurali i skinuli smo taj pritisak sa sebe. Idemo rasterećeni odigrati taj dvoboj i probati ući u Europsku ligu - rekao je Đalović pa dodao:

- Oni uvijek krenu jako uz njihove navijače i takvu atmosferu te trebamo biti oprezni prvih 15-20 minuta. Vjerujem da što više utakmica bude odmicala, da ćemo imati veće šanse. Moramo paziti da ne napravimo opet neku glupost kao što smo protiv Ludogoreca, da budemo koncentrirani te da ih ugrozimo u svakoj situaciji.

Komentirao je i sami ulazak u Europsku ligu.

- Bio bi ogroman uspjeh to prvenstveno za nas, a onda i za hrvatski nogomet koji bi tako imao dva predstavnika u Europskoj ligi. Naravno, probat ćemo srušiti i tu tradiciju jer su redom naši klubovi u prošlosti ispadali od PAOK-a, rekao je trener Rijeke.