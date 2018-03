Dama u žutom: Nasmijem se kad mi viču 'sudac nema pišu'

Kad sam počela suditi, vikali su mi da se primim kuhače, da je za mene pregača, a ne zastavica, ali to mi nije više važno. Podjednako se dobacuje i muškim i ženskim sucima, kaže Aleksandra Vitelić.

U obitelji Vitelić nogomet je prisutan oduvijek. Igrao ga je otac, brat trenira u školi Slaven Belupa, pa, logično, nije zaobišao ni Aleksandru.

- Igrala sam za nekoliko ekipa, a onda mi je prijateljica Ivana Grčić predložila da upišemo tečaj za nogometnog suca - kaže Aleksandra.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Naravno, kao i mnogi suci naslušala se svega i svačega.

- Znaju mi govoriti ‘sudac nema pišu’ i to mi je smiješno. Ali ne pokazujem to. Ako na terenu pokažete indiferentnost prema komentarima, u većini slučajeva prestanu dobacivati.

Kako je Aleksandra mlada, lijepa i perspektivna, nerijetko joj se igrači na terenu počnu, vjerovali ili ne, udvarati.

- Da, zna se naći pokoji igrač koji mi se na terenu počne udvarati, ali sve prebacim na šalu. Ipak, još nitko od njih nije skupio hrabrosti da me pozove van.

Naravno, prati rad Matea Beusana, a najboljim hrvatskim sucem smatra...

- Svaki sudac koji vrhunski obavi posao za mene je najbolji sudac. Ali ako moram birati, izdvojila bih Zlatka Šimčića i Josipa Havaića.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U Hrvatskoj je takvo stanje da još nema vlastitu svlačionicu pa je dijeli s muškim kolegama.

- Svatko od nas dobije nekoliko minuta privatnosti za pripremu za utakmicu i zaista lijepo surađujemo.

Završila je srednju školu u Koprivnici, smjer farmaceutski tehničar.

- Nakon srednje škole odradila sam staž u Županijskim ljekarnama te položila stručni državni ispit za farmaceutskog tehničara. Trenutačno sam nezaposlena pa mi je posao sutkinje jedino zanimanje. Kako reagira obitelj na posao sutkinje? Hm, bili su u čudu, nisu vjerovali u što sam se upustila. Tata je bio sretan, dok me mama pokušala odgovoriti. Ali sad je promijenila mišljenje. Pokazala sam veliku volju, želju i nepokolebljivost za tim poslom, i to ih je uvjerilo da je to pravo zanimanje/hobi za mene.