Stara narodna poslovica kaže da vrč ide na vodu dok se ne razbije, baš poput Dambrauskasovog Hajduka ovog proljeća. Uporno forsiranje formacije 3-5-2 došlo je na naplatu protiv prvog ozbiljnijeg protivnika. Za razliku od Šibenika, Gorice, Slaven Belupa i Hrvatskog dragovoljca, koje su nadigrali individualnom kvalitetom i usput prikrili taktičke nedostatke i blijedu igru, Rijeka ih je pobijedila i potpuno razotkrila sve njihove slabosti.

Pod pritiskom Tomićeve momčadi Hajdukova nominalno ofenzivna formacija 3-5-2 pretvorila se u defenzivnih 5-3-2 s manjkom igrača u sredini. Livaja i Kalinić ostajali su visoko, Lovrencsics i Melnjak nisu mogli pokrivati bokove, dodajte tome i tri stopera..., na koncu su ostali samo Sahiti, Grgić i Vuković između dva kaznena prostora, protiv brojnijih, agresivnijih i trkački moćnijih igrača Rijeke.

Bio je to čisti taktički harakiri Valdasa Dambrauskasa. Da bi ozbiljnog protivnika poput Rijeke nadigrao u ovoj formaciji, morao je imati dva vrhunska beka i tri 'box to box' veznjaka, a protiv Rijeke su zadovoljili samo Sahiti i Grgić. "Momčad bez krila nije momčad, isto 'ka šta orao bez krila nije orao, nego kokoš", kazao je svojevremeno legendarni Hajdukov učitelj Luka Kaliterna. I upravo je tako izgledao Litavčev Hajduk u jadranskom derbiju.

S dva mlađa i potentnija bočna igrača Mikanovićem i Čolinom izgledali bi barem malo bolje i motoričnije a povratkom u jesensku formaciju s krilnim igračima 4-2-3-1 i centarfor Kalinić bi dobio puni smisao. Ovako je odsječen u napadu, a i ono malo lopti dobiva u noge i mora se hrvati s obrambenim igračem na leđima.

Zašto trener Hajduka uporno inzistira na ovoj impostaciji teško je zaključiti, a još teže predvidjeti hoće li je mijenjati nakon povratka Krovinovića. Ali da bi morao, to je jasno valjda svima koji prate nogomet, za to nije nužan ni dron na treninzima, ni diploma nogometnog trenera... U ovakvoj formaciji profitira jedino Sahiti, koji je izostankom Krovinovića dobio ulogu u kojoj je briljirao lani na posudbi u Šibeniku. No pitanje je što će biti i s njim nakon povratka Krovinovića, naravno, ako Litavac nešto u međuvremenu ne promjeni. Konstantno dobar je i Livaja, no on je i onako zasebna priča, on bi se snašao i zabijao čak i da ga stave na mjesto vratara.

Drugi problem ove momčadi su godine, Dambrauskas je protiv Rijeke izveo momčad staru 29.3 godine u prosjeku, što je raritet u povijesti Hajduka koji je oduvijek promovirao svoje mlade igrače, i živio od njihovih prodaja. Nekad jednoga, nekad dvojicu, trojicu, četvoricu..., danas su svi pali u drugi plan. Jakobušić i Nikoličius sve su podredili osvajanju trofeja i zbog toga moraju igrati najiskusniji, no pet godina u prosjeku mlađa Rijeka jasno je pokazala da samo gomilanje poznatih imena nije garancija uspjeha. A koliko je slaganje 'Dream tema' dugoročno pametan i dobar potez za klub, to ćemo tek vidjeti.

Treći Hajdukov problem je obrambena trojka. Ako netko konačno potjera veterana Subašića u mirovinu, to će biti oni. U jadranskom derbiju ostavili su ga na streljani, tri udarca - tri gola, teško da je mogao bolje reagirati osim možda kod šuta Vučkića.Od Portugalca Ferra nismo vidjeli ništa osim gola u debiju. Nemotiviran, spor, puno griješi, ni naznake da je to igrač koji je navodno vrijedio 40-50 milijuna eura. Protiv Dragovoljca ga je Subašić dva puta spašavao, protiv Rijeke je bio izravni krivac za barem dva gola...

Nonšalantnom Elezu pobjegli su Krešić i Zapata kod golova Rijeke i Slaven Belupa, Katić je opet kasnio u blokove..., da ne spominjemo njihove komične autogolove iz prvog dijela sezone. Takve propuste ne bi pokrili ni Oblak i Lloris, a kamo li će Kalinić i Subašić, koji se vratio pomoći, a ne spašavati. Istina, obrambenoj trojci ne pomažu ni rupa u veznom redu, ni pogreške Vukovića, ali od tri prekaljena internacionalca svi smo očekuje puno više.

Dambrauskas se nakon utakmice pravdao kako je Rijeka zabila tri gola iz jedne i pol prilike, možda bi bilo bolje da je analizirao što je to njegova momčad pokazala. Koju je taktiku i suvislu akciju uigrao s pomoćnicima? Recimo, Rijeka je izvela jedan korner i iz njega zabila gol, Hajduk ih je izveo devet i nijednom nije zaprijetio!? Zašto mu je momčad konstantno trkački inferiorna?

Propali plan priprema i korona virus u svlačionici ne mogu zauvijek biti opravdanje. Klub je ušao u veliki financijski rizik i doveo plejadu iskusnih igrača, čije dovođenje može opravdati samo trofej. U srijedu im u kupu stiže Gorica, je li vrijeme za promjenu formacije, za par mlađih i potentnijih igrača, za borbeni i moćni Hajduk koji želi i zaslužuje gledati vojska navijača koja ga vjerno prati. Odgovor bi morao znati Dambrauskas...