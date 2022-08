Dambrauskas: Jedanaesterci? Imamo mi važnijih stvari za napraviti nego da ih vježbamo

Dva gola prednosti odnio je Hajduk na sjever Portugala. Sutrašnjih 90 minuta u Guimaraesu, a možda i više, odlučit će o putniku u play-off Konferencijske lige i to protiv Villarreala.

- Imamo plan koji želimo realizirati. Moramo imati isti pristup kao i u domaćoj utakmici. Siguran sam da će Vitoria odigrati drukčiju utakmicu od one u Splitu. Vjerujem da su bolja momčad od onoga što su pokazali na Poljudu. U Splitu nije lako igrati, ali sutra će oni imati prednost koju smo mi imali na Poljudu. Ali, i mi možemo odigrati dobru utakmicu - najavio je trener Hajduka Valdas Dambrauskas uzvrat koji se igra u 18 sati, po lokalnom u 17.

- Sigurno vremenske prilike neće biti lagane za obje momčadi i svi igrači moraju biti spremni. Imam još jednu-dvije dvojbe.

I Dambrauskas je dao svoje mišljenje oko izjave Lukasa Grgića koja je zasmetala Portugalcima za koje je rekao da im je vidio strah u očima.

- Kada dođete na Poljud, onda to vidite. On je to tako vidio. Ali, znamo da su navijači Vitorije također vatreni. Vjerujem da je unatoč svemu što se kaže, jedino je važan teren. On je jedino mjerilo, 11 na 11.

Hajduk je nakon 3-1 favorit za prolazak. Ili?

- Iskreno, nisam uopće razmišljao. Znam što trebamo raditi. Imamo prednost iz prve utakmice, ali o tome ne smijemo razmišljati. Moramo se fokusirati na način naše igre, na sitne detalje i kako na terenu pokazati naše dobre strane i neutralizirati njihove.

Domaćini su otkrili kako su vježbali jedanaesterce, a hajdukovci?

- To se treba vježbati tijekom cijele sezone. Ne može se takva stvar vježbati samo na treningu uoči utakmice. Pokušali smo te stvari simulirati u prijateljskim utakmicama. Imamo važnijih stvari za napraviti od vježbanja jedanaesteraca - završio je Litavac.

Riječ je potom dobio Toni Boreković, koji je propustio prvu utakmicu protiv kluba iz kojeg je na Poljud stigao na posudbu.

- Očekujem jako tešku utakmicu. Tu sam proveo godinu dana. Neće nam biti lako. Igramo protiv izrazito domaćinske ekipe. Moramo biti na razuni iznad one u Splitu da bismo se vratili kući sretni. Ako smo došli braniti se, neće biti dobro. Moramo gledati kako dominirati, kao što je to slučaj u Splitu. Bitno da uđemo pravi i da budemo pametni. Jako dobro znam kakva je atmosfera u Guimaraesu. Tu nikome nije lako. Mi smo jako dobro pripremljeni i jedva čekamo utakmicu.

Što očekujete od Vitorije?

- Oni moraju preuzeti više rizika nego u Splitu. Izaći će s više samopouzdanja, cijeli stadion će biti uz njih. Ali, mi moramo nametnuti svoj ritam. Nije nam u planu braniti se cijeli susret. Nije se puno toga promijenilo u odnosu na proteklu sezonu. Žele imati loptu, napadati. Filozofija je ostala ista - zaključio je Borevković.

