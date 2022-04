Dambrauskas: Zašto bih trebao odmarati Livaju? Ima li 40 god.? Zašto Real ne odmara Modrića?

Nakon remija u Gradskom vrtu pred Hajdukom su tri uzastopne utakmice na Poljudu (Šibenik, Gorica, Dinamo). Prvi na redu je Šibenik u 30. kolu HNL-a, a utakmica se igra u subotu s početkom u 19.05. Valdas Dambrauskas istaknuo je da ne može računati na Ferra, dok su svi ostali trenirali ovaj tjedan pa bi trebali biti u konkurenciji za nastup.

- Nakon derbija, dugog puta, uvijek ima nekoliko igrača kojima trebaju dva-tri dana za regeneraciju. Ferro nije spreman, a ostatak momčadi je spreman - rekao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas, a zatim odgovorio osjeća li pritisak:

- Imamo još osam utakmica. Ako pričamo o pritisku, govorim o prilici. Možda nam sutrašnja utakmica vrijedi više od tri boda. U nedjelju igraju naši konkurenti. Svašta se u sportu može dogoditi. Kada si u zaostatku, onda je jasno da neriješen rezultat nije dobar. Drugačije je kada imaš nekoliko bodova prednosti. Onda bod i nije uvijek loš. Očekivali smo više od sebe u Osijeku, da igramo bolji nogomet, kreiramo više prilika. Odgovor igrača ovog tjedna je bio odličan. Vjerujem da ova grupa ima budućnost. Ne gledamo na prošlost, vjerujemo u sebe.

Je li Hajduk spreman za dobar finiš sezone?

- Uvijek nastojimo igrati napadački nogomet. Ali, nekad je protivnik dobro pripremljen, nekad i bolji od nas. Kada se pobijedi, svi su sretni. Kada ne pobijedimo svi su tužni. Ali, ne smijemo padati u euforiju ili u očaj. Nakon Lokomotive je bila euforija, a nakon 0-0 u Osijeku depresija. Pokažite mi momčad koja uvijek igra na istoj razini. Znam naše limite i da nismo gotov proizvod.

Jeste li vi pogriješili u pripremi utakmice u Osijeku?

- Svaka utakmica ima svoju priču i scenarij. Otkad sam ja tu, odigrali smo šest derbija. Kada analiziramo utakmice...Protiv Dinama smo prvih pola sata dominirali, na kraju je ostalo 0-0. Ako nisi ostvario rezultat nisi ostvario svoju zadaću. Ovog vikenda imamo pet utakmica u HNL-u, a svaki trener će uoči utakmice reći da ide na pobjedu.

Imate li u planu odmoriti neke igrače?

- Imamo 20 igrača koji su pokazali kako se bori za klub. Neki igrači igraju više, neki manje, ali vjerujem kada daješ od sebe 100 posto svaki dan ti si pobjednik. Ovaj tjedan su pokazali koliko se žele boriti. To je jako dobro za trenera. Bez obzira na ozljede i kartone vjerujem u igrače koje imam. Tko god dobije priliku bit će spreman.

Šibenik ste dosta gledali uživo. Je li vam to olakšava pripremu?

- Ne bih rekao. Oni su u nekakvoj tranziciji. Sigurno će biti ekstremno motivirani da se dokažu. Moramo biti sto posto angažirani. Osijek nas je dosta potrošio fizički i emotivno.

Očekujete li hrabri Šibenik?

- Svi žele igrati na tri boda. U ovoj ligi to nisu prazne priče. Kada se malo opustiš svaka momčad te može kazniti. To je ljepota Prve HNL.

Na pitanje hoće li odmoriti Marka Livaju odgovorio je da ne razumije zašto bi to trebao napraviti.

- Koliko Livaja ima godina? 40? On je u najboljim godinama, u najboljem mogućem stanju, svaki dan trenira, jedan je od najboljih igrača lige, vođa ekipe. Zašto Real ne odmara Modrića, a ima 37 godina? Ili Benzemu, koji ima 34? Ne razumijem zašto bih ga odmarao. Po meni najbolji igrači moraju biti na terenu. Navijači dolaze gledati Hajduk, ali i Livaju. Ne bi bilo u redu ni prema njima - zaključio je.

