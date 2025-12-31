Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠEF RIJEKE

Damir Mišković: Moram misliti kao predsjednik, a ne navijač. Zamjenu za Fruka već imamo...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Damir Mišković: Moram misliti kao predsjednik, a ne navijač. Zamjenu za Fruka već imamo...
Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Čelni čovjek kluba s Kvarnera i aktualnog hrvatskog prvaka osvrnuo se na 2025. godinu koja je za njega bila ispunjena u sportskom, ali i privatnom planu. Najavio je nova zbivanja u klubu te planove za 2026.

Predsjednik Rijeke Damir Mišković (60) u razgovoru za riječki Novi list otkrio koji su mu planovi u budućnosti s aktualnim hrvatskim prvakom i kako vidi 2025. godinu. "Krepat ma ne molat" moto je Riječana, a klub s Kvarnera imao je definitivno godinu za pamćenje. Rijeka je osvojila dvostruku krunu, osigurala 'europsko proljeće' i u ekipi imaju najboljeg igrača HNL-a Tonija Fruka (24), čiji je ugovor Mišković otkupio za četiri, a prema Transfermarktu sada vrijedi devet milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Za Miškovića je 2025. bila pravi vrtlog emocija u privatnom životu, ali zato su uspjesi Rijeke bili konstantni. 

- Kako drukčije nazvati godinu u kojoj sam izgubio mamu i najbližeg suradnika i prijatelja, u kojoj mi se rodio unuk (Niko), u kojoj je Rijeka osvojila naslov pa onda osvojila i kup te na kraju još osigurala nastup u Europi u proljetnom dijelu sezone nakon 45 godina. Godina emocija. Bila je čudesna, tugovali smo i radovali se, ali prošlost je prošlost. Počinje 2026. godina. Pamtimo one kojih više nema, ali mi koji smo još tu, mi moramo dalje. To je život. A život je borba!

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osvrnuo se na predstojeći prijelazni rok u kojem će netko od nogometaša Rijeke zasigurno napustiti klub.

- Neće biti nikakve rasprodaje, ali zarade od izlaznih transfera će biti. Da je ljetos realiziran transfer Jankovića u Fenerbahče, možda bismo sad drukčije pričali, no vraćam se na ono što mnogima nikad neće biti jasno, a jednostavno je istina, životna i profesionalna činjenica; najprije moram razmišljati kao predsjednik, a tek onda kao navijač. Klub kao firma mora funkcionirati financijski, ljudi moraju dobivati plaće i moramo zarađivati.

Komentirao je Victora Sancheza (49) koji je na klupu Riječana sjeo početkom sezone.

- Victor je drukčiji tip stručnjaka od svog prethodnika. Iskusniji, s drukčijim pristupom, promišljanjem i načinom igre. Mislim da smo pogodili s izborom. Vidim i čujem kako su navijači prezadovoljni, a i mi smo.

Šahtar i Rijeka susreli se u 6. kolu Konferencijske lige
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

I za kraj, komentirao je ima li spremnu zamjenu za Tonija Fruka koji je na meti mnoštva europskih klubova i njegov odlazak je samo pitanje vremena. 

- Ako ove zime ode primjerice Fruk, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Reprezentativac i najbolji nogometaš lige. Mi smo ga željeli i dali mu šansu. Mislim da Rijeka zamjenu za Fruka već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam. I vjerujem njegovim (pr)ocjenama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda
NOVOPEČENI GOLUPČIĆI

FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina, a na slavlju je bio i Joško Gvardiol sa svojom novom izabranicom Lu
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'
VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'

Nije do mene to što u reprezentaciji nema igrača Dinama i Hajduka. Novi ugovor? Sad sam fokusiran samo na SP, rekao nam je izbornik, a dotaknuo se i supertalentiranog Adriana Jagušića
Slavni Brazilac podcjenjivao je Modrića, sad se posuo pepelom
NAKLONIO MU SE

Slavni Brazilac podcjenjivao je Modrića, sad se posuo pepelom

S 40 godina Modrić radi razliku u Milanu. Ispravno je odlučio da nastavi igrati. Pričamo o velikom prvaku. Milan je napravio sjajan potez kad ga je doveo, kazao je Cafu, koji je nedavno imao drugačije mišljenje o Luki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025