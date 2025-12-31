Damir Mišković: Moram misliti kao predsjednik, a ne navijač. Zamjenu za Fruka već imamo...

Predsjednik Rijeke Damir Mišković (60) u razgovoru za riječki Novi list otkrio koji su mu planovi u budućnosti s aktualnim hrvatskim prvakom i kako vidi 2025. godinu. "Krepat ma ne molat" moto je Riječana, a klub s Kvarnera imao je definitivno godinu za pamćenje. Rijeka je osvojila dvostruku krunu, osigurala 'europsko proljeće' i u ekipi imaju najboljeg igrača HNL-a Tonija Fruka (24), čiji je ugovor Mišković otkupio za četiri, a prema Transfermarktu sada vrijedi devet milijuna eura.

Za Miškovića je 2025. bila pravi vrtlog emocija u privatnom životu, ali zato su uspjesi Rijeke bili konstantni.

- Kako drukčije nazvati godinu u kojoj sam izgubio mamu i najbližeg suradnika i prijatelja, u kojoj mi se rodio unuk (Niko), u kojoj je Rijeka osvojila naslov pa onda osvojila i kup te na kraju još osigurala nastup u Europi u proljetnom dijelu sezone nakon 45 godina. Godina emocija. Bila je čudesna, tugovali smo i radovali se, ali prošlost je prošlost. Počinje 2026. godina. Pamtimo one kojih više nema, ali mi koji smo još tu, mi moramo dalje. To je život. A život je borba!

Osvrnuo se na predstojeći prijelazni rok u kojem će netko od nogometaša Rijeke zasigurno napustiti klub.

- Neće biti nikakve rasprodaje, ali zarade od izlaznih transfera će biti. Da je ljetos realiziran transfer Jankovića u Fenerbahče, možda bismo sad drukčije pričali, no vraćam se na ono što mnogima nikad neće biti jasno, a jednostavno je istina, životna i profesionalna činjenica; najprije moram razmišljati kao predsjednik, a tek onda kao navijač. Klub kao firma mora funkcionirati financijski, ljudi moraju dobivati plaće i moramo zarađivati.

Komentirao je Victora Sancheza (49) koji je na klupu Riječana sjeo početkom sezone.

- Victor je drukčiji tip stručnjaka od svog prethodnika. Iskusniji, s drukčijim pristupom, promišljanjem i načinom igre. Mislim da smo pogodili s izborom. Vidim i čujem kako su navijači prezadovoljni, a i mi smo.

I za kraj, komentirao je ima li spremnu zamjenu za Tonija Fruka koji je na meti mnoštva europskih klubova i njegov odlazak je samo pitanje vremena.

- Ako ove zime ode primjerice Fruk, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Reprezentativac i najbolji nogometaš lige. Mi smo ga željeli i dali mu šansu. Mislim da Rijeka zamjenu za Fruka već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam. I vjerujem njegovim (pr)ocjenama.