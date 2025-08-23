Bill Foley je vlasnik je nekoliko sportskih klubova po Europi, Americi i Australiji, a jedan od njegovih klubova je i engleski prvoligaš Bournemouth
Damir Mišković prodaje Rijeku američkom multimilijarderu?!
Damir Mišković blizu je prodaje Rijeke u ruke američkog milijardera Billa Foleya, piše Večernji list. Ekipa Amerikanca već je nekoliko puta bila u Rijeci, napravila analizu i spremna je na preuzimanje kluba, dodaje isti izvor.
Foleyeva grupacija Black Knight Football smatra kako se u Rijeku isplati ulagati, a navodno je dogovor s Miškovićem praktički postignut, čeka se samo papirologija.
Prvi čovjek hrvatskog prvaka ranije je isticao kako će klub prodati u ruke čovjeku s renomiranim CV-om i iskustvom, a Foley je upravo takav. Vlasnik je nekoliko sportskih klubova po Europi, Americi i Australiji, a jedan od njegovih klubova je i engleski prvoligaš Bournemouth.
Osim toga, gazda je portugalskog Moreirensea, australskog Aucklanda te suvlasnik Lorienta iz Francuske i škotskog Hiberniana. Forbes njegovu imovinu procjenjuje na čak 1,6 milijardi eura vrijednosti.
