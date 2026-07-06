Dan iz snova za Matu Pavića! Izborio polufinale i četvrtfinale u dvije kategorije u Londonu

Hrvatski tenisač Mate Pavić imao je sjajan dan na prestižnom Wimbledonu gdje je ostvario odlične rezultate. Hrvat je napravio zapažene rezultate u muškim i mješovitim parovima gdje je izborio plasman u četvrtfinale, odnosno, polufinale londonskog turnira.

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Mađarica Fanny Stollar plasirali su se u polufinale Wimbledona u konkurenciji mješovitih parova pobijedivši u ponedjeljak u četvrtfinalnom dvoboju Amerikanku Desirae Krawczyk i Britanca Neala Skupskog sa 7-6 (2), 7-6 (5).

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Za plasman u finale Pavić i Stollar će igrati protiv australskog para kojeg čine Storm Hunter i Marc Polmans. Za Pavića je ovo četvrto polufinale u Wimbledonu u mješovitim parovima, a bio je i pobjednik 2023., kad mu je partnerica bila Ukrajinka Ljudmila Kičenok.

Podsjetimo, ranije tijekom dana trijumfirao je i u muškim parovima se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u četvrtfinale muških parova u ovogodišnjem Wimbledonu, oni su u dvoboju 3. kola preokretom slavili protiv Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara sa 6-7 (5), 6-4, 6-3 nakon dva sata i 11 minuta igre.

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