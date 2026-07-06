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Mate Pavić još jednom briljira! Izborio četvrtfinale Wimbledona muških parova s Arevalom

Piše HINA,
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Mate Pavić još jednom briljira! Izborio četvrtfinale Wimbledona muških parova s Arevalom
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Foto: Frank Molter/DPA
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Pavić i Arevalo će u četvrtfinalu igrati protiv boljih iz dvoboja trećih nositelja Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola te Čeha Petra Nouze i Austrijanca Neila Oberleitnera

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Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u četvrtfinale muških parova u ovogodišnjem Wimbledonu, oni su u dvoboju 3. kola preokretom slavili protiv Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara sa 6-7 (5), 6-4, 6-3 nakon dva sata i 11 minuta igre.

Prvi je set protekao u ravnopravnoj igri. Arevalo je u svom prvom servis gemu s tri dvostruke pogreške praktički poklonio "break" prednosti suparnicima koji je anuliran u sedmoj igri nakon nekoliko odličnih reterna hrvatsko-salvadorske kombinacije pa je pobjednik odlučen u "tie-breaku". Rojer i Winegar su praktički stalno bili u prednosti, a ključnim se pokazao promašaj Pavića na mreži koji je Nizozemcu i Amerikancu osigurao dvije vezane set-lopte od kojih su iskoristili drugu.

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Do kraja susreta Pavić i Arevalo su ipak bili bolji par. Stalno su vršili pritisak na servis suparnika, poglavito kada je na početnom udarcu bio 44-godišnji Rojer, dok oni sami više nisu bili suočeni s "break-loptom". Rojer se uspio spasiti u šestom gemu drugog seta koji je trajao više od 10 minuta izvukavši četiri "break-lopte" hrvatsko-salvadorske kombinacije, no kada je servirao za ostanak u drugom setu pao je u rupu od 0-40. Pavić i Arevalo su iskoristili drugu od tri vezane set-lopte za poravnanje.

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Kada je Rojer opet stigao na red za serviranje u četvrtoj igri trećeg seta opet je bio suočen sa 0-40, a tada je pokleknuo već na prvoj stepenici. Pokazalo se kako je to bio jedni "break" u trećem setu.

Pavić i Arevalo će u četvrtfinalu igrati protiv boljih iz dvoboja trećih nositelja Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola te Čeha Petra Nouze i Austrijanca Neila Oberleitnera.
 

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