Dan odluke: Meštrović odlučuje o sudbini Skendera u Osijeku

Jednom je rekao da mu je trenerski uzor Mauricio Pochettino, no rezultati Dine Skendera u Osijeku u posljednje vrijeme daleko su od onih Argentinca. Rezultatska kriza alarmirala je vrh kluba pa je predsjednik Ivan Meštrović osobno zatražio sastanak s trenerom gdje će donijeti konačnu odluku: iskazati mu povjerenje ili tražiti zamjenu.

Predsjednik Meštrović sutra dolazi u Osijek i donosi odluku o treneru. ⚪️🔵 pic.twitter.com/TcKkMw56YQ — NK Osijek (@nkosijek) 20. rujna 2019.

Nakon što je Zoran Zekić napustio klupu 'bijelo-plavih', Skender je uspio izazvati trenutnu reakciju i njegov Osijek prošle sezone izgledao je poletno, tehnički potkovano i u stanju pobijediti svakoga. Dobio je priliku i postao prvi izbor na klupi kao Zekićev nasljednik.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljanje Skendera na klupi Osijeka u ožujku 2019.

No, ove sezone Osijek djeluje kao da može izgubiti i od samog sebe i to onda kada je utakmicu trebao pobijediti. Poraz preokretom od Lokomotive u 9. kolu HNL-a ispraznio je strpljenje čelnih ljudi pa je Meštrović doputovao u Osijek, a prema nekim informacijama vjeruje se da će doći do sporazumnog prekida ugovora.

- Nije mi jednostavno jasno kako smo uspjeli izgubiti ovu utakmicu u kojoj smo dominirali svih 90 minuta. Sramota me doći u Osijek, odmah nakon ove presice obavit ću razgovor s predsjednikom kluba, vidjeti što i kako dalje, jer je očigledno da nešto ne štima. Iako, istina je da nam je sreća ovoga puta potpuno okrenula leđa - rekao je Skender nakon utakmice u petak.

Već je sam početak sezone krenuo loše ispadanjem od CSKA Sofije u pretkolu Europske lige. Skender je dobio povjerenje opravdati angažman u HNL-u, međutim Osječani u posljednje tri utakmice nemaju pobjedu. Ustvari, u posljednjih pet imaju tri remija te po poraz i pobjedu. Lokomotiva ih je pobijedila u izravnom dvoboju za treće mjesto i preskočila na ljestvici.

Odluka predsjednika Meštrovića o ostanku ili smjeni Dine Skendera na klupi Osijeka bit će objavljena tijekom dana.