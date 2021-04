Sve je spremno za spektakl u zagrebačkom ATT-u 10. travnja. Bliži nam se finale prvog Armagedona. U završnom srazu srednje kategorije (do 84 kilograma) jedno je sigurno - nemojte treptati, da nešto ne propustite!

Dva sjajna nokautera, Andi Vrtačić (26, 1-0) iz pulskog Trojan Teama, i Đani Barbir (23, 4-0) iz zagrebačkog ATT-a, ući će u kavez u kojem su već napravili velike stvari. Đani je 'uspavao' Iliju Brkana (18, 1-1) u četvrtfinalu, a Vrtačić je atraktivnim spinning backfistom završio Đorđa Bukvića (21, 1-0).

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme Barbira i Vrtačića za finale Armagedona

- Kolege vatrogasci mi maksimalno izlaze u susret. Dobijem godišnji kad god želim. Treniram dva-tri puta tjedno i nikad se nisam bolje osjećao. Rasporedio sam si treninge kao pravi profesionalac - počeo je simpatični Vrtačić, član pulskog Trojana.

- Trebalo je finale biti u 11. mjesecu pa je prebačeno za 12. Tempirao sam formu za to vrijeme, ali što je tu je. I sad sam uspio uhvatiti formu i jedva čekam - dodao je.

Ništa manje snažno ne trenira ni perspektivni Barbir. Zbog borilačkog sporta preselio je s obitelji u Zagreb.

- Živim već pet godina na Laništu. Preselio sam tu zbog treninga. U Pločama mi je bilo jednostavnije živjeti. U metropoli moram sve planirati pet sati unaprijed. Došli smo tu "na golo". Prodali smo kuću na moru, došli smo u Zagreb po snove. Razlike u treningu su ogromne. Tamo čas imaš trenera, čas nemaš. Trenirao sam na "sto mjesta". Trenirali smo u skučenim prostorima sa samo jednom žaruljom, udarali glavom o pločice. Nije nas bilo briga, voljeli smo to - priča nam Barbir pa dodaje:

- Svega je bilo. Trenirao sam jedno vrijeme i u Metkoviću. Iskradao se, bježao iz škole. Dobio bih 20-ak kuna od roditelja za hranu i koristio ih za bus do tamo. Zbog treninga nisam jeo po 12-13 sati. Kad nisam imao love, stopirao sam. Roditelji su saznali, branili su mi treninge, ali naposljetku su odustali. Sad vjeruju da ću postati najbolji na svijetu, možda i više od mene.

U Trojanu situacija nikad nije bila bolja. Sve pod kontrolom drži Zelg Galešić, naš proslavljeni MMA borac.

- Dobili smo novu dvoranu, Zelg nam je nabavio i kavez. Trenerski tim bogatiji je za višestrukog prvaka Hrvatske u hrvanju, Gorana Vorkapića, a stigao je i višestruki prvak hrvatske u boksu, Marko Čalić. U ovih šest mjeseci napredovali smo svi dvostruko više. Podigao sam malo više kilažu, ali do borbe će to sve biti riješeno. Barbirom se ne zamaram previše, o taktici i analizi brine moj trener Zelg. Borba s Đanijem bit će jednosmjerna ulica! - odlučno je kazao Vrtačić, koji se nakon treninga voli opustiti i regenerirati u moru.

Barbir je jedno vrijeme trenirao u Mangetsuu, ju jitsu klubu. S 19 godina prebacio se na boks i godinu i pol dana trenirao s imenima poput Tonija Filipija, koji je jedan od kandidata za Olimpijske igre.

- Puno sam od njega naučio, a onda sam se prebacio u ATT kod Dražena Forgača. Tu sam godinu i pol dana i - uživam.

Galešiću, kao glavnom čovjeku Trojana, nije bilo lako pripremiti borce.

- Bilo je - piši pa briši. Sve je poremetila ova pandemija korona virusa. Mogućnost od ozljeda je puno veća, usudio bih se reći da nikad nismo imali zahtjevnije pripreme, ali uvjeren sam da će se moji borci (Bažant i Vrtačić, op. a.) vratiti s dva zlata.

Vrtačić je vatrogasac, a i Barbir je prošao svašta.

- Radio sam uglavnom fizičke poslove. Čak i redario jedno vrijeme i mogu reći da mi je to možda i najdraži posao do sad. Vidio sam puno poznatih ljudi, Sammir me čak jednom žicao cigarete, valjda sam mu izgledao kao pušač - kaže Barbir kroz smijeh.

Proveo nas je član ATT-a kroz stan.

- Ma Đani je zlatan. U kavezu je opasan, agresivan, a kad se ne bori, potpuno je drugačiji tip. Miran, dobar. Ma, svaka majka bi ga za zeta poželjela. Znao je što želi sa 14 godina - kaže nam tata Barbir.

Barbiru pogled iz stana puca na zagrebačku Arenu.

- Tu sam gledao UFC, KSW. Čak sam tu gledao i Vrtačića, kad se u FFC-u borio za pojas kikboks prvaka.

Borci su jedan drugome imali što poručiti.

- Barbir je jedan od najboljih mladih boraca u regiji. Što god da je isplanirao, neće mu proći od ruke - rekao je Vrtačić, a Barbir je odgovorio:

- Neka se spremi za najteži dan u životu. Možda će izdržati kratko...