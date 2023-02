Dan za poslastice! Najveći derbi HNL-a, Hrvati na Hrvate diljem Europe, PSG gostuje kod Tudora

Pred nama je uzbudljiva nogometna nedjelja! U Lijepoj našoj se s nestrpljenjem očekuje najveći derbi hrvatskog nogometa, no sjajne utakmice igrat će se i diljem Europe.

Londonski derbi Ivana Perišića i Matea Kovačića, Messi i Mbappé kod Tudora, Dinamo-Hajduk, Josip Juranović protiv Josipa Stanišića... Nedjelja će nam pružiti prave nogometne poslastice.

Tottenham - Chelsea (nedjelja 14.30, Arenasport 3)

Derbi koji posljednjih godina i nije neki derbi, obzirom da pobjeđuje uvijek ista momčad. Dvanaest utakmica u nizu Tottenham nije uspio pobijediti Chelsea. Ni kod kuće ni u gostima. Sada će Spursi imati jedinstvenu priliku obzirom da Chelsea trenutačno izgleda kao momčad prepuna zvijezda, ali bez ikakve povezanosti i kemije među igračima. Hrvatski reprezentativci Kovačić i Perišić mogli bi se naći u početnim sastavima.

Dinamo - Hajduk (nedjelja 15, HRT 2, MaxSport1)

Najveći derbi hrvatskog nogometa mogao bi ostati uskraćen za predstavu ponajboljeg igrača lige i najboljeg igrača Hajduka, Marka Livaje. Hajdukova 'desetka' ima virozu i upitna je za ogled s 'modrima', kao i ogled s Osijekom tri dana kasnije. Dinamo u derbi ulazi s osam bodova prednosti i utakmicom manje, a prvenstvo i pitanje prvaka moglo bi se prelomiti baš u tom susretu. Nakon derbija slijedi ogled Osijek - Varaždin (17.30, MaxSport 1).

Manchester United - Newcastle (nedjelja 17.30, Arenasport 3)

Navijači 'crvenih vragova' napokon su ugledali svjetlo na kraju tunela. Cristiano Ronaldo je otišao, a momčad je napokon počela igrati onako kako je to Erik ten Hag zamislio. Međutim, u finalu Liga kupa (Carabao Cup) koji se igra na mitskoj Wembleyju, Manchester United će se susresti s Newcastleom, koji je bio u strašnoj formi, no već tri utakmice ne zna za pobjedu. Man. United čeka na trofej od 2017. kad su osvojili Community Shield (superkup), a Newcastle čak 17 godina.

Marseille - PSG (nedjelja 20.45, Arenasport 2)

Igor Tudor već je srušio moćni PSG, pa zašto ne bi opet? Hrvatski stručnjak je u okviru francuskog Kupa ostvario najveću pobjedu u trenerskoj karijeri, a uspije li to ponoviti Marseille će se približiti PSG-u na samo dva boda zaostatka. Parižani će u toj utakmici biti bez Brazilaca Neymara i Marquinhosa, Mukiele, Hakimi i Sanches također su izvan stroja, dok Tudor neće moći računati na Mbembu zbog žutih kartona.

Milan - Atalanta (nedjelja 20.45, Arenasport 4)

'Rossoneri' su prekinuli krizu otkako je krenula druga polusezona. Klasično 'talijanski', vezali su dvije pobjede s minimalnih 1-0 i trenutno drže četvrto mjesto u prvenstvu. Stara forma se polako hvata, a u udarnom terminu cijelog kola, u nedjelju navečer, igrat će protiv Atalante. Ante Rebić protiv Marija Pašalića! Teško da će i jedan i drugi startati u prvoj postavi, no gotovo sigurno bismo obojicu trebali gledati na terenu u drugom poluvremenu. Atalanta je šesta, ali razmak od drugog do šestog mjesta je samo šest bodova. Borba za mjesta u Ligi prvaka bit će napeta do samog kraja jer Napoli je već odavno dokazao da je ove sezone svijet za sebe.

