Obavijesti

Sport

Komentari 1
E, BOYSENE...

Danac tvrdio da će Hrvati razočarati, sad se divi atmosferi kakva je dočekala rukometaše

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 5 min
Danac tvrdio da će Hrvati razočarati, sad se divi atmosferi kakva je dočekala rukometaše
Foto: Igor Kralj/Pixsell, Facebook

Kada je Hrvatska protutnjala drugim krugom natjecanja, unatoč svim nedaćama, s maksimalnim brojem osvojenih bodova i četiri pobjede, Boysen se posuo pepelom

Admiral

Nekadašnji danski rukometni reprezentativac, a danas stručni analitičar i novinar Rasmus Boysen, prije početka Europskog prvenstva iznio je svoje mišljenje o reprezentacijama koje će se boriti za najsjajnija odličja, kao i o igračima koji bi mogli osvojiti prestižne individualne nagrade. Na tom je popisu Hrvatskoj dodijelio neslavnu ulogu najvećeg razočaranja prvenstva.

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
67
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

To su vidjeli i hrvatski reprezentativci, koji su njegov tweet u kojem je to napisao isprintali te ga potom zalijepili na zid kao dodatnu motivaciju. Na Euru, na kojem su se suočili s nizom pehova i, kako su smatrali, podmetanja od strane EHF-a, nisu posustali niti su Dancu dali za pravo.

Kada je Hrvatska protutnjala drugim krugom natjecanja, unatoč svim nedaćama, s maksimalnim brojem osvojenih bodova i četiri pobjede, Boysen se posuo pepelom i priznao da je pogriješio. Nakon toga u nizu objava hvalio je hrvatsku reprezentaciju te istaknuo kako ona ima "ratnički duh".

NA ODUŠEVLJENJE SUIGRAČA Thompson kapetanu posvetio pjesmu 'Moj Ivane' pa poručio: Vi ste pravi hrvatski vitezovi
Thompson kapetanu posvetio pjesmu 'Moj Ivane' pa poručio: Vi ste pravi hrvatski vitezovi

Hrvate očito nije zaboravio, pa je u svojoj posljednjoj objavi, koju su vidjeli brojni pratitelji, podijelio kadrove s Trga bana Josipa Jelačića, gdje su naši brončani rukometaši svečano dočekani.

Ispod snimke slavlja, na kojoj se vide zapaljene baklje dok je na pozornici nastupao Marko Perković Thompson, Boysen je napisao:

"Zagreb trenutno! Ogromna dobrodošlica za hrvatske osvajače bronce".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'
NAKON BRONCE

VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'

Hrvatski rukometaši nastavili su slaviti broncu u autobusu. Dočeka ipak neće biti, ali to nije spriječilo rukometaše da još u Danskoj naprave feštu i proslave medalju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026