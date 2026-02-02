Danac tvrdio da će Hrvati razočarati, sad se divi atmosferi kakva je dočekala rukometaše

Nekadašnji danski rukometni reprezentativac, a danas stručni analitičar i novinar Rasmus Boysen, prije početka Europskog prvenstva iznio je svoje mišljenje o reprezentacijama koje će se boriti za najsjajnija odličja, kao i o igračima koji bi mogli osvojiti prestižne individualne nagrade. Na tom je popisu Hrvatskoj dodijelio neslavnu ulogu najvećeg razočaranja prvenstva.

To su vidjeli i hrvatski reprezentativci, koji su njegov tweet u kojem je to napisao isprintali te ga potom zalijepili na zid kao dodatnu motivaciju. Na Euru, na kojem su se suočili s nizom pehova i, kako su smatrali, podmetanja od strane EHF-a, nisu posustali niti su Dancu dali za pravo.

Kada je Hrvatska protutnjala drugim krugom natjecanja, unatoč svim nedaćama, s maksimalnim brojem osvojenih bodova i četiri pobjede, Boysen se posuo pepelom i priznao da je pogriješio. Nakon toga u nizu objava hvalio je hrvatsku reprezentaciju te istaknuo kako ona ima "ratnički duh".

Hrvate očito nije zaboravio, pa je u svojoj posljednjoj objavi, koju su vidjeli brojni pratitelji, podijelio kadrove s Trga bana Josipa Jelačića, gdje su naši brončani rukometaši svečano dočekani.

Ispod snimke slavlja, na kojoj se vide zapaljene baklje dok je na pozornici nastupao Marko Perković Thompson, Boysen je napisao:

"Zagreb trenutno! Ogromna dobrodošlica za hrvatske osvajače bronce".