Thompson kapetanu posvetio pjesmu 'Moj Ivane' pa poručio: Vi ste pravi hrvatski vitezovi

Na dočeku brončanih hrvatskih rukometaša okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Iako se gotovo do samog početka činilo da od dolaska reprezentativaca na Trg neće biti ništa, situacija se promijenila u svega nekoliko sati. Službena potvrda dočeka stigla je nešto kasnije, no to nije spriječilo građane da se počnu okupljati.

Prije Thompsona na pozornici su nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže, a kada se Marko Perković popeo na pozornicu i zapjevao neslužbenu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo", zapalile su se baklje i atmosfera je dosegla vrhunac.

Trg je skandirao Thompsonovo ime, a okupljeni su uglas uzvikivali: "Marko, Marko", a on im je poručio:

- Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, dobra večer. Evo, čujete u pozadini pjesmu. Za Ivane, ima poseban Ivan večeras - obratio se Thompson, misleći na kapetana Martinovića. Upravo su tu pjesmu za njega zatražili suigrači, i to "Moj Ivane".

Izvođač ju je otpjevao uz veliku pomoć samog kapetana i okupljenih na Trgu, koji su ga pratili u glas.

- Ivane, čestitam tebi i svim igračima. Donijeli ste nam veliku radost, hvala vam. Vi ste hrvatski vitezovi. Pokazali ste borbenost i odlučnost kao vitezovi. i kad ste gubili i kad ste pobjeđivali. Kad su se događale neke sporedne stvari, ponašali ste se dostojanstveno, također kao vitezovi. Počašćen sam što ste pjevali moje pjesme i hvala vam na potpori te na tome što pratite moj rad. Večeras ćemo na Trgu svih Hrvata otpjevati te vaše pjesme koje ste željeli - rekao je Thompson.