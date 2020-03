HNL zbog korone bez navijača? Upitan je i spektakl s Benficom

Hajduk je u ponedjeljak saznao da će dvije domaće utakmice igrati pred praznim tribinama zbog pirotehnike navijača na derbiju protiv Dinama, ali uskoro bi i drugi hrvatski klubovi mogli staviti ključeve u bravu za stadione. Razlog je, dakako, korona virus.

Nacionalni stožer civilne zaštite u ponedjeljak je preporučio obustavu svih javnih događanja s više od 1000 ljudi. E, sad, kako će se to odnositi na HNL?

Moguće su opcije ograničavanja gledatelja na tisuću gledatelja, totalnu zabranu navijača na tribinama ili najdrastičnija, ali i najmanje izgledna opcija: obustava HNL-a. Za tim su posegnuli u Italiji, ali tamo je situacija s korona virusom izmaknula kontroli.

Zdravstvena komisija HNS-a o tome će odlučivati ovaj utorak.

- Napravit ćemo telefonsku sjednicu. Ne mogu prejudicirati zaključak, treba se poštivati preporuka države. Država odlučuje u ovakvim slučajevima, a ne Fifa ni Uefa. Što znači tisuću gledatelja? Ako je i jedan zaražen, previše je - rekao je predsjednik komisije Dragan Primorac za SN.

Dođe li do bilo kakvih restrikcija oko sporta u Hrvatskoj, to bi značilo i da će se one odnositi i na utakmicu Dinama i Benfice u četvrtfinalu juniorske Lige prvaka 18. ožujka od 18 sati na glavnom terenu Maksimira. U klubu su pokrenuli akciju kojom poznati sportaši pozivaju na podršku "zagrebačkim fakinima", ali tko zna hoće li je uopće smjeti biti na tribinama...