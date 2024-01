Danas pada rukometni rekord: Otvaranje Eura na nogometnom stadionu pred 50.000 navijača!

Krovne rukometne organizacije EHF i IHF godinama se ponašaju autodestruktivno. Ne poduzimaju ništa po pitanju promjene rukometnih pravila koja su najmanju ruku nakaradna, po pitanju popularnosti i promocije rukometa se radi jako malo, a da ne govorimo o tome da se Final Four Lige prvaka uporno stavlja na dane kada je i finale nogometne Lige prvaka.

U odnosu na prije 20 godina rukomet je daleko manje popularan. Kvaliteta i atraktivnost su s druge strane narasle abnormalno i rukometaši su predispozicija poput NBA igrača, igra je brža nego ikada i gotovo da nema loptačkog sporta osim košarke u kojem se svake sekunde nešto događa na terenu.

Foto: Jan Woitas/DPA

Kad ne znaš što ćeš, znaju Nijemci!

Ipak, nitko tu atraktivnost i ljepotu igre nije iskoristio i danas imamo marginalan sport koji se prati u samo nekoliko zemalja na svijetu. Sav teret oko rada na popularnosti rukometa pada na nacionalne saveze. A zna se, tu su najjači Nijemci. I baš kao da su iz EHF-a a osjetili da Europsko prvenstvo kad je rukomet na samom dnu trebaju dati Njemačkoj.

Iskoristili su to na Nijemci na najbolji mogući način i svima pokazali kako se organizira prvenstvo. Tako će današnju utakmicu 1. kola Europskog prvenstva između Njemačke i Švicarske od 20.45 gledati više od 50.000 ljudi. Travnjak nogometnog stadiona na Merkur Spiel Areni u Düsseldorfu je uklonjen i sve je pretvoreno u rukometnu dvoranu. Na ovom stadionu igra njemački drugoligaš Fortuna.

Foto: Tom Weller/DPA

Do sada su rekord za najgledaniju rukometnu utakmicu u povijesti, pogađate, držali Nijemci s utakmicom Bundeslige između Löwena i Hamburga iz 2011. godine (44.189 ljudi), i to je bilo na nogometnom stadionu, u Commerzbank Areni u Frankfurtu.

Jasno, poteže se pitanje koliko će događanja na terenu vidjeti oni koji će utakmicu gledati iz najvišeg reda tribina. Ne treba sumnjati u to da su Nijemci to dobro organizirali i da imaju plan kako će sve to izgledati, ali doza sumnje u rukometnu utakmicu na nogometnom stadionu mora postojati.

Rukomet mora postati popularniji

Rukomet je pod veliki pritiskom i potreban mu je pozitivan šok. Sport je to koji zanima sve manje ljudi, a njegova kvaliteta konstantno raste. Netko je nešto gadno zaj... kada je došlo do toga. Ovo prvenstvo je ključno za EHF i širenje popularnosti rukometa u Europi. Povećanje broja momčadi znači da se ide dobrim putem, ali bez gledatelja na tribinama i pred malim ekranima nema ništa.

Foto: Jan Woitas/DPA

Organizatori su se za ovaj dio "na tribinama" pobrinuli i na današnjoj utakmici Švicaraca i Nijemaca očekuje se 53.000 gledatelja. Ipak, to nije dovoljno da rukomet dobije prijeko potrebnu inekciju popularnosti. U Njemačkoj je rukomet drugi najpopularniji sport i posjećenost ne treba čuditi.

Preostaje nam vidjeti koliko je EHF dobro pristupio prijenosima na televiziji i platformama. To je ključno da bi se i budućnosti moglo organizirati ovakve utakmice. Rukomet je u prijelomnim vremenima i vrlo je blizu da 5000 ljudi bude vrhunac gledateljstva na tribinama. Dika Mem, Sagosen, Andre Gomes, Martinović i ekipa odradit će svoj posao i zaljubiti ljude u ovaj sport. Na EHF-u i IHF-u je samo da ljude dovedu na utakmicu. Prvi su korak uspješno napravili.

Prijenos utakmice između Njemačke i Švicarske je na RTL-u, a od 18 sati na istom terenu igraju Francuska i Sjeverna Makedonija. Bit će to i jedine dvije rukometne utakmice na nogometnom stadionu koji će se nakon ovoga vratiti prvotnoj funkciji. I ući će u povijest kao jedini stadion koji će iste godine biti domaćin utakmica Europskog prvenstva u rukometu i nogometu. Ugostit će četiri utakmice grupne faze, uključujući ogled iz skupine B između Albanije i Španjolske 24. lipnja, kao i jednu utakmicu osmine finala i četvrtfinala.