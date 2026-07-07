Danas počinje 1. pretkolo Lige prvaka. Sopić i Dambrauskas u akciji. Evo svih dvoboja dana

Iako je Svjetsko prvenstvo u tijeku, sve je spremno za početak još jedne nove europske klupske sezone. Danas se igra čak deset susreta 1. pretkola Lige prvaka, a Hrvatska ima svog predstavnika. Željko Sopić vodi Kauno Žalgiris, a bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas također čeka jedan susret. U prvom pretkolu sudjeluje 28 klubova, odnosno 14 parova, a uzvrati su na rasporedu 14. i 15. srpnja.

Sopiću će ovo biti prva europska utakmica na klupi Kauno Žalgirisa. Litvanski prvak od 18 sati na domaćem terenu dočekuje kosovsku Dritu. Hrvatski trener u Litvu je stigao krajem lipnja uoči početka kvalifikacija, a trenersku poziciju preuzeo je od Eivinasa Černiauskasa.

Osijek: Trening nogometaša NK Osijek na glavnom travnjaku Opus Arene | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Također u 18 sati na rasporedu je dvoboj Sabah protiv velškog prvaka The New Saintsa. Na klupi Sabaha sjedi Valdas Dambrauskas. Sabah je prošle sezone ostvario povijesni uspjeh i postao prvak Azerbajdžana što mu je omogućilo da prvi put u povijesti nastupa u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Raspored 1. pretkola Lige prvaka:

18:00 Ararat-Armenia (Armenija) - Riga FC (Latvija)

18:00 Kauno Žalgiris (Litva) - Drita (Kosovo)

18:00 Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Inter Escaldes (Andora)

18:00 Sabah (Azerbajdžan) - The New Saints (Wales)

19:00 Vardar (Sjeverna Makedonija) - KuPS (Finska)

19:30 Floriana (Malta) - Shamrock Rovers (Irska)

20:30 Borac Banja Luka (Bosna i Hercegovina) - Levski Sofija (Bugarska)

20:30 Tre Fiori (San Marino) - Larne (Sjeverna Irska)

20:45 KÍ Klaksvík (Farski Otoci) - Atert Bissen (Luksemburg)

21:00 Víkingur Reykjavík (Island) - Győri ETO (Mađarska)