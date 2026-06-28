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SJEVER EUROPE

Željko Sopić ima novi klub! Čeka ga zahtjevna borba na tri fronta

Piše Ivan Kužela,
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Željko Sopić ima novi klub! Čeka ga zahtjevna borba na tri fronta
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Željko Sopić ima novi posao! Preuzima litavskog prvaka Kauno Žalgiris i odmah ga čeka težak posao i borba na tri fronta

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Hrvatski trener i donedavni strateg Osijeka Željko Sopić ima novi klub. Odlučio je preuzeti aktualnog litavskog prvaka Kauno Žalgiris. Prošle sezone je vodio Osijek na 13 utakmica nakon epizode u poljskom Widzewu. U karijeri je još vodio Rijeku, Goricu, Sabah, Al-Ain te Dinamo

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Najbolje dane i uspjehe karijere imao je na klupi Gorice i Rijeke. Time se etablirao na hrvatskoj sceni, a to su prepoznali mnogi europski klubovi. 

U ponedjeljak kreće s radom, a u petak igra 21. kolo protiv Dziugas Telsaija. Žalgiris je nakon 19 odigranih susreta drugi na tablici s dva boda i utakmicom manje od spomenutog protivnika. 

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Osim prvenstvene utrke, Sopića sa Žalgirisom očekuju i izazov Kupa. Klub se već plasirao u polufinale, a u prvom pretkolu Lige prvaka igrat će protiv kosovskog prvaka Drite. Litavsko prvenstvo igra se po kalendaru od veljače do studenog, bez ljetne stanke. Na trenerskoj poziciji Sopić nasljeđuje dosadašnjeg trenera Eivinasa Černiauskasa.

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