Danas se igraju tri četvrtfinala Kupa. Evo gdje gledati prijenos

Nakon što je Slaven Belupo u završnici slomio drugoligaša Rudeš i prvi izborio polufinale SuperSport Hrvatskoga nogometnog kupa, u srijedu se igraju preostale tri utakmice četvrtfinala uz zanimljivi sudar Osijeka i Hajduka.

Prvi će na teren od 12.30 još jedan drugoligaš BSK protiv Šibenika u Bijelom Brdu. Ta se utakmica prvotno trebala odigrati u utorak, ali ju je HNS odgodio jer Šibenik nije mogao na vrijeme doći na istok zemlje zbog vremenskih neprilika.

- Moramo provesti u autobusu najmanje sedam i pol, osam sati. Planirali smo stajati svaka dva kako bismo odmorili igrače. Znam da to nije jednostavno, ali nije ni drugima lako. Radnici moraju rano ustajati i raditi od osam do 17 sati. Mi ćemo sjediti u autobusu, idemo u lijep hotel, dobro ćemo jesti... Ne treba tražiti alibije. Želimo otići što dalje u Kupu, proći BSK u četvrtfinalu - rekao je trener narančastih Damir Čanadi.

S druge strane bit će najviši i najniži igrač druge lige, Marko Dobrijević (202 cm) i Sinan Sinanović (165 cm). Oni su ranije iz natjecanja izbacili Rijeku.

- Nisam se bavio košarkom, svi me to pitaju kad me upoznaju - rekao nam je Dobrijević.

Čačić: Ne očekujem laganu utakmicu

Usred maksimirskih borbi za fotelje u izvršnom odboru i skupštini Dinamo će od 15 sati na Maksimiru dočekati Lokomotivu.

- Veliki respekt Lokomotivi, sve naše utakmice u zadnje vrijeme su tijesne i neizvjesne, iako smo pobijedili zadnja tri dvoboja. Ne očekujem laganu utakmicu, već složnu i motiviranu Lokomotivu koja će nam pružiti veliki otpor. Ovo je za nas veliki podražaj, želimo potvrditi da smo u dobrom psihofizičkom stanju, da smo spremni prezentirati kvalitetu i optimist sam oko pravog pristupa svojih igrača - kazao je Ante Čačić, trener "modrih".

Lokosi ne dolaze u najboljoj formi, izgubili su od Rijeke i Gorice, a za vikend idu u goste Hajduku.

Leko: Moramo osloboditi kočnice u glavi

Dan će od 18 sati derbijem u Gradskom vrtu zatvoriti Osijek i Hajduk. Teško je reći tko je u lošijoj formi, i jedni i drugi imaju po tri poraza u drugom dijelu sezone. Ogroman je pritisak na treneru Hajduka Ivanu Leki nakon debakla u Maksimiru.

- Jako bitna utakmica u Kupu, ili si pobjednik ili si gubitnik. Poslije ove utakmice u nedjelju je čak i dobro da utakmica dođe što prije. Očekujemo dobru reakciju nakon svega što se događalo. Pričamo puno, ali priča nema ni smisla. Imamo teren od šest do osam i pokazati svima koliko nam je stalo, koju kvalitetu imamo. Osloboditi kočnice u glavi, početi igrati neki pravi, hrabri nogomet i napraviti sve da se utakmica dobije - rekao je.

Njegov kolega Rene Poms upozorava:

- Ovo je Kup, posebna je utakmica u kojoj morate igrati na pobjedu i zato ćemo dati svoj maksimum. Navijači su nam potrebni za tu utakmicu. Želimo proći, dominirati i pobijediti Hajduk. Da budem iskren, nije mi važno kakav je Hajduk, Nisu u optimalnom stanju, ali to može biti opasno jer ne znamo što možemo točno očekivati. Važnije mi je kako se osjeća moja momčad jer to je jedino na što mogu utjecati.

Sve tri utakmice u prijenosu su na kanalu MAXSport 1. Prije i poslije ogleda u Gradskom vrtu emitirat će i studijsku emisiju. Polufinala se igraju 4. i 5. travnja, parovi će biti određeni ždrijebom, a finale 24. svibnja na Rujevici.

