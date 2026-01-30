Danca prevezli u bolnicu nakon polufinala Eura! Pozlilo mu je

Danski reprezentativac Simon Hald prevezen je u bolnicu nakon što je u polufinalu Europskog prvenstva protiv Islanda dobio dva udarca u glavu!

Pokretanje videa... 02:37 Herning: Velika i atraktivna Fan zona puna je danskih navijača | Video: 24sata/pixsell

Pivot Danske i jaki obrambeni adut odigrao je prvo poluvrijeme, a u drugom se uopće nije vraćao u igru, prenosi TV 2 Sport.

Ozljedu Halda potvrdio je i danski izbornik Nikolaj Jacobsen nakon utakmice.

- Simonu je pozlilo pa je odvezen u bolnicu na pregled. To je sve što u ovom trenutku mogu reći - rekao je i dodao:

- Mogu potvrditi da je dobro, no naravno, moramo provjeriti je li pametno da zaigra u nedjelju.

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zanimljivo, Halda su dvaput u prvom dijelu Islanđani udarili u glavu. Prvo Gisli Kristjansson u 18. minuti, a malo kasnije i Elidi Vidarsson. Iznenađenje u redovima Danske kad su shvatili da se Hald nije pojavio u drugom poluvremenu opisao je Simon Pytlick.

- Trčimo i pripremamo se za zagrijavanje zadnjih 30 sekundi prije nastavka, i onda shvatimo: 'Gdje je naš visoki koji treba držati sredinu obrane?' Nije ga bilo - ispričao je i dodao:

- No, igrači su se brzo prilagodili situaciji. Bilo je jasno da Hald ne može igrati u nastavku i da moramo nešto promijeniti. Mislim da su dečki to fantastično riješili.

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Danska će u nedjelju od 18 sati igrati finale rukometnog Eura protiv Njemačke.