UPITAN ZA FINALE

Danca prevezli u bolnicu nakon polufinala Eura! Pozlilo mu je

Piše Petar Božičević,
Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Trčimo i pripremamo se za zagrijavanje zadnjih 30 sekundi prije nastavka, i onda shvatimo: 'Gdje je naš visoki koji treba držati sredinu obrane?' Nije ga bilo, ispričao je Simon Pytlick o nesvakidašnjoj situaciji s Haldom

Danski reprezentativac Simon Hald prevezen je u bolnicu nakon što je u polufinalu Europskog prvenstva protiv Islanda dobio dva udarca u glavu! 

Pivot Danske i jaki obrambeni adut odigrao je prvo poluvrijeme, a u drugom se uopće nije vraćao u igru, prenosi TV 2 Sport

Ozljedu Halda potvrdio je i danski izbornik Nikolaj Jacobsen nakon utakmice.

- Simonu je pozlilo pa je odvezen u bolnicu na pregled. To je sve što u ovom trenutku mogu reći - rekao je i dodao:

- Mogu potvrditi da je dobro, no naravno, moramo provjeriti je li pametno da zaigra u nedjelju. 

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zanimljivo, Halda su dvaput u prvom dijelu Islanđani udarili u glavu. Prvo Gisli Kristjansson u 18. minuti, a malo kasnije i Elidi Vidarsson. Iznenađenje u redovima Danske kad su shvatili da se Hald nije pojavio u drugom poluvremenu opisao je Simon Pytlick. 

- Trčimo i pripremamo se za zagrijavanje zadnjih 30 sekundi prije nastavka, i onda shvatimo: 'Gdje je naš visoki koji treba držati sredinu obrane?' Nije ga bilo - ispričao je i dodao:

- No, igrači su se brzo prilagodili situaciji. Bilo je jasno da Hald ne može igrati u nastavku i da moramo nešto promijeniti. Mislim da su dečki to fantastično riješili. 

Herning: Danska i Island u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Danska će u nedjelju od 18 sati igrati finale rukometnog Eura protiv Njemačke. 

