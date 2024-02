Dani Alves plakao na suđenju za silovanje: 'Ona je počela, nisam je udario, nisam nasilan čovjek'

Počelo je suđenje Daniju Alvesu (40), slavnom brazilskom nogometašu optuženom za silovanje. Po mnogima najbolji desni bek u povijesti nogometa, koji je u karijeri osvojio 43 trofeja, optužen je da je 30. prosinca 2022. u VIP dijelu noćnog kluba u Barceloni silovao 23-godišnjakinju. Suđenje je u Barceloni.

Promijenio je tri odvjetnika

Tužiteljstvo tvrdi da je Alves na spomenuti datum pozvao žrtvu i njezine prijatelje, počastio ih pićem, a zatim djevojku odveo u WC kao jedini dio noćnog kluba koji nije bio pokriven kamerama. Navodno ju je tražio oralni seks, što je ona odbila pa ju je silovao. Djevojka je potom napustila klub. Incident je odmah prijavila policiji.

Bivšem igraču Barcelone i PSG-a prijeti 12 godina zatvora, a otkad je prvi put ispitan u siječnju 2023. godine, nekoliko je puta mijenjao iskaz.

Prvo je tvrdio da nikada nije upoznao žrtvu, zatim je izjavio kako je bio s njom u WC-u, ali se ništa nije dogodilo. U trećoj "verziji" priznao je da je došlo do oralnog seksa, a u četvrtoj da je bilo i sporazumnog seksa, no to nije želio odmah reći kako njegova supruga ne bi saznala.

Promijenio je tri odvjetnika. Sad govori kako je bio previše pijan i da nije znao što radi. Suđenje, na kojem navodna žrtva svjedoči skrivena iza zastora, pri čemu će joj biti promijenjen glas, počelo je u ponedjeljak.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Alves: Napio sam se vina, viskija i gina

Svjedočila je spomenuta djevojka, a potom je na red došao Alves.

- Toga dana otišao sam s prijateljima na ručak. Došli smo oko 14.30. Popili smo pet boca vina i bocu viskija. Ja sam popio bocu i pol vina i nekoliko čaša viskija. Kad smo napustili restoran, otišli smo u prvi klub na runde gina i tonika. Otišli smo tamo autom, Bruno je vozio jer ja nisam mogao zbog alkohola.

Nastavio je...

- Dalje smo išli u klub Sutton. Došli smo tamo oko 2.30 ujutro, ispratili me do stola broj šest. Jedino je tu bio wc. Bio sam česti gost kluba i uzimao sam taj stol kad god je bio slobodan. Počeli smo piti i plesati. Prvo su nam prišle dvije djevojke i počele su plesati s nama. Zatim su pozvale još tri cure, djevojku koja me optužuje i njene prijateljice. Uopće im nije bilo neugodno. Razgovarali smo uz moje jasno poštovanje prema njima i uvjeren sam da su znale tko sam.

Brazilac je nastavio...

- Plesali smo, pričali i brzo smo se zbližili. Bila mi je sve bliža i trljala svoje intimne dijelove tijela od moje. To je bio tipični disko ples, malo perverzan. Ona je ta koja je počela dirati moje intimne dijelove. Nakon plesa nisam inzistirao da dođe u wc jer je odmah pristala. Rekao sam joj da idem tamo, čekao sam dosta dugo i već sam mislio da neće doći i da to ne želi. Krenuo sam izaći, a onda se ona pojavila na vratima. Kleknula je i počela me oralno zadovoljavati. Skinuo sam hlače i sjeo na wc školjku. Oralni seks je bilo sve što je napravila, da bi pred kraj sjela na moje noge i ja sam ejakulirao na njeno tijelo.

Zaplakao je

Tvrdi da nije bio nasilan.

- Nisam je udario, nisam je bacio na pod jer nisam nasilan čovjek. Nije mi rekla da ne želi seks. Nijednog trenutka mi nije signalizirala da ne želi ništa sa mnom. Nakon te noći nisam vidio oštećenu i njene prijateljice - rekao je kroz suze.

Potom je, tvrdi, napustio klub.

- Kad smo napustili klub, bio sam jako pijan. Došao sam kući i legao pored supruge koja je već spavala. Nisam ovo odmah rekao jer sam mislio da bi mi mogla oprostiti. O tome da me terete za silovanje sam saznao iz medija. Svijet mi se srušio. Potpuno sam uništen, svi računi su mi blokirani, kao i svi ugovori koje sam imao.

Tužitelj traži devet godina zatvora i odštetu oštećenoj od 150.000 eura. Suđenje se nastavlja.