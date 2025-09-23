Đani mora oduševiti šefa Danu. Hrvat noćas u lovu na ugovor s UFC-om: 'Govorit će u kavezu'

U vrijeme pisanja teksta u Las Vegasu kazaljke su pokazivale na tri sata i 55 minuta. Šest sati prije nego što je počelo službeno vaganje za Dana White Contender Series na kojemu nastupa hrvatski borac Đani Barbir (28, 7-0) u glavnoj borbi večeri protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1). Iz zagrebačkog American Top Teama je borac iz Ploča otišao u Las Vegas kako bi se pokušao dokazati ispred šefa UFC-a Dana Whitea i dobio ugovor s najjačom svjetskom MMA organizacijom.

- Ustali smo i idemo skinuti preostale kilograme do vage - javio nam se s mjesta događaja Đanijev prijatelj i za ovaj meč čovjek u kutu, također MMA borac Patrik Čelić (25, 6-2).

Uobičajeni je to proces u kojem borci posljednje kilograme skidaju tik prije vaganja, a Đani je 190 cm visok borac koji se natječe u srednjoj kategoriji te na vagi mora imati do 83,9 kg na vagi uz 500 grama tolerancije ako nije riječ o meču za titulu prvaka. To znači da mu vaga mora pokazati maksimalno 84,4 kilograma. Radio je to Đani već mnogo puta u karijeri, prvi put je sad to odradio na tlu SAD-a, a nadamo se da je to tek početak.

Foto: FNC

U posljednjim danima prije meča taktika je već "izbrušena", nema tu više nekih posebnih drilova, sve je već dobro poznato, a odrađuju se tek zadnje pripreme za ulazak u kavez. Dobio je Đani veliku čast te će nastupiti u glavnoj borbi večeri, a treba ne samo pobijediti, već i oduševiti Whitea da stavi ugovor na stol.

- Đanija poznajem praktički od početka karijere, nikad nije bio spremniji. Pokazat će u kavezu zašto zaslužuje ugovor s UFC-om, ipak je on uvijek više pričao s rukavicama nego ispred mikrofona, poput Fedora u slavnim danima Pridea. Plan je jasan, ali vam ga još ne mogu otkriti. Uvijek je bio dobar boksač, sad je još dodatno napredovao, kao i u parteraškom segmentu. Pravo je vrijeme za odlazak na najveću scenu - jasan je Patrik.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

U međuvremenu su uspješno skinuli kilograme te je Barbir na vagi imao 84.37 kg što je bilo dovoljno da zadovolji gornju granicu srednje kategorije. Osvoji li Đani UFC ugovor, pridružit će se kao treći aktivni Hrvat timskom kolegi Ivanu Erslanu i Anti Deliji u UFC-u. Meč je na rasporedu u jutarnjim satima u srijedu, 24. rujna, oko četiri sata po našem vremenu.