Dani Olmo briljira na SP-u, ali ne zaboravlja niti Hrvatsku. Sa Španjolskom se nada trofeju

Četiri godine nakon trijumfa na stadionu Lusail u Katru, Argentina ima priliku postati tek treća reprezentacija koja je obranila naslov svjetskog prvaka. Do sada je to uspjelo jedino Italiji (1934, 1938) i Brazilu (1958, 1962).

"Gaučima" neće biti lako, s druge strane u finalu će stajati aktualni europski prvak Španjolska, koja je na putu do finala primila samo jedan gol i to od Belgije u četvrtfinalu.

Za razliku od Argentine koja je tri puta bila svjetski prvak (1978, 1986, 2022), a još tri puta igrala u finalu (1930, 1990, 2014), "Furija" će u svom drugom finalu loviti drugu titulu nakon slavlja 2010. u Južnoj Africi. Španjolska je tada u finalu nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku, a gol odluke zabio je Andres Iniesta u 116. minuti.

"Ti trenuci su mi zauvijek urezani u pamćenje. Sjećam se svega, od prve utakmice do Iniestinog gola u finalu," kazao je španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) u studenom u razgovoru za FIFA-u.

Foto: Daniel Becerril

Olmo je tada imao 12 godina. U nedjelju će sjajni španjolski nogometaš i sam imati čast i priliku nastupiti u finalu, a s druge strane će stajati najveća zvijezda La Masije, Lionel Messi.

Upravo se Olmo svojim sjajnim igrama istaknuo na World Cupu, dio stručnjaka smatra kako bi u slučaju španjolskog slavlja mogao dobiti nagradu za najboljeg igrača SP-a. On ili Rodri.

Španjolski mediji superlativima seciraju njegovu igru, opisavši ga kao "Picassa La Roje". Premda su često znali isticati njegovu "krhka" tjelesnu građu.

"Moj život i karijera su takvi, uvijek moram dokazivati ​​svoju vrijednost, ali to nije problem, to je zahtjev koji postavljam pred sebe," kazao je prije četvrtfinala protiv Belgije.

Za razliku od svojih suigrača, Olmo je napustio Španjolsku kao tinejdžer kako bi izgradio budućnost kao nogometaš, nakon što je 2014. shvatio da su mu šanse da se etablira u Barci male. On i njegova obitelj odlučili su se preseliti u zagrebački Dinamo. Za šesnaestogodišnjaka koji je došao u novu zemlju, uz nepoznat jezik i okolinu, Zagreb je predstavljao veliki skok u nepoznato.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"U Hrvatskoj je bila drugačija kultura. Imao sam 16 godina i trenirao sam s reprezentativcima koji su igrali na svjetskim prvenstvima. To je bio veliki korak za mene. Pomoglo mi je da napredujem fizički i mentalno, jer je igra bila brža," objasnio je u prošlosti.

Tijekom tog putovanja, podrška obitelji pokazala se ključnom. Olmov otac, i sam trener, razumio je zahtjeve i sumnje koje su dolazile s tako hrabrim korakom.

U dresu zagrebačkog kluba odigrao je 124 utakmice, postigao 34 gola i izrastao u jednog od najvažnijih igrača momčadi.

U siječnju 2020. godine Olmo je ostvario jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti Dinama i potpisao za RB Leipzig. Kroz cijelo to vrijeme, Barcelona ga je pomno pratila, čak ga je pokušavala vratiti već 2021. Povratak kući se dogodio 2024. nakon Europskog prvenstva, gdje je zablistao.

Foto: Hannah McKay

"Istina je da je hrvatski mentalitet ostao u meni. Taj natjecateljski duh. Hrvati imaju nevjerojatan natjecateljski duh, ne samo u nogometu, već svim sportovima. To je zemlja s jako malo stanovnika u usporedbi sa Španjolskom ili Njemačkom, ali zbog tog duha uvijek se bore do samog limita," rekao je Španjolac u nedavnom razgovoru za Marcu.

Njemački Kicker smatra kako je Olmo možda i "najpodcjenjeniji igrač Svjetskog prvenstva."

"Njegovo inteligentno kretanje, pravovremena dodavanja i sposobnost driblinga otvaraju prostor suigračima i stvaraju prilike. Kad je najvažnije, Dani Olmo zablista," pišu Nijemci.