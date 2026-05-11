Dani Olmo osvojio naslov s Barcom pa pozirao s hrvatskim drugoligaškim dresom

Dani Olmo po drugi je put osvojio španjolsko prvenstvo s Barcelonom. Pobjedom nad Real Madridom 2-0 na Camp Nouu Katalonci su i matematički osigurali naslov prvaka. Kuriozitet je da je ovo prvi put da je jedan od dvaju španjolskih velikana na svom stadionu u izravnom derbiju osigurao naslov prvaka.

Bivši igrač Dinama odigrao je 64 minute u El Clásicu, a asistirao je i za drugi gol koji je postigao Ferran Torres. Nakon utakmice momčad je imala veliko slavlje, a s tribina je sve pratio bivši Dinamov igrač Franko Andrijašević.

Njih dvojica susrela su se nakon utakmice, a pala je i fotografija na kojoj Olmo drži dres Orijenta, kluba za koji Andrijašević trenutačno nastupa u Prvoj NL. Ove zime vratio se u Hrvatsku iz Zhejianga u Orijent, koji se trenutačno bori za ostanak. Rođen u Splitu, karijeru je započeo u Hajduku, a još je igrao i za Lokomotivu, Rijeku, Gent i Waasland-Beveren.