Danska, domovina najsretnijih ljudi, najstarije zastave i Lega

Vatreni su nakon uvjerljivog prolaska skupine saznali protivnika u osmini finala, a to će biti uvijek neugodna Danska, s kojom smo do sada igrali pet puta.

Danska je poznata kao najdugovječnija monarhija na svijetu. Osnutak Kraljevine Danske datira još od 8. stoljeća, no vlast je ustavno ograničena. Trenutni monarh na čelu ove države je kraljica Margareta II, no njezina uloga je samo ceremonijalna. Realnu vlast ima premijer, koji se nalazi na čelu izvršne vlasti. Također, Danci imaju i najstariju zastavu na svijetu, a "Dannebrog" potječe još iz 14. stoljeća.

Ova nordijska zemlja koja se nalazi na sjeveru Europe, u Skandinaviji, ima površinu od 43.094 km2 i populaciju od 5.699.200 stanovnika, a četvrtina ukupnog stanovništva živi u glavnom gradu Kopenhagenu. Danska graniči sa samo dvije zemlje, a to je Njemačka na sjeveru i Švedska s kojom su povezani Øresund mostom, koji prolazi kroz Baltičko more.

Ova predivna zemlja sastoji se od poluotoka Jutlanda i 406 otoka, od toga ih je 108 nastanjeno, a najveći su Zeland i Fyn. Oranice, pašnjaci i travnjaci zauzimaju oko 75% površine...

Najpoznatiji čovjek koji je obitavao na ovim prostorima je slavni danski pisac bajki Hans Christian Andersen. On je rođen 2.travnja 1805. godine, a njegovi magični spisi poput Carevog ruha i Ružnog pačeta prevedeni su na 125 jezika.

Life itself is the most wonderful fairy tale.

—Hans Christian Andersen— pic.twitter.com/XhOh5xPwm5 — Frank Scozzari (@ScozzariFrank) 25. lipnja 2018.

Danci su tijekom povijesti bili uvijek blizu svjetskog vrha u svim sportovima i malo im je falilo da dođu do vrha, a to se u rukometu značajnije promijenilo dolaskom na scenu Mikkela Hansena, sjajnog igrača kojeg krasi duga plava kosa i top u ruci.Tako je ovaj tridesetogodišnji Danac ubitačnog šuta i nevjerojatne vizije, svojoj zemlji donio dva srebra sa Svjetskih prvenstava, zlato i srebro s Europskih prvenstava te zlato sa Olimpijskih igara koje su se održale u Rio de Janeiru...

Foto: Monika Skolimowska/DPA/PIXSELL

Još jedna ikona kojom se diče Danci je fizičar Niels Bohr. On je 1992. osvojio Nobelovu nagradu iz fizike, zbog istraživanja o strukturi atoma.

Također, Danci su do 11. stoljeća bili poznati kao Vikinzi, ratnici koji su bili poznati po svojoj velikoj snazi i koji su ordinirali diljem Europe. Stoga, Vatrenima neće biti nimalo lako protiv ove "ratničke" reprezentacije.

A nedostaje ni sjajna kondicijska sprema. Naime, Danska je poznata kao druga zemlja na svijetu s najviše bicikala po glavi stanovnika, što znači kako se čak 18% putovanja u ovoj zemlji provodi biciklom. Odlazak biciklom na posao tamo je uobičajen, a osim sjajne kondicije tu dolazi i štednja na gorivu.

There are more bicycles in Copenhagen, Denmark, than people. pic.twitter.com/gQubADFNdP — Learn Something (@EarnKnowledge) 5. studenoga 2015.

Bilo to zbog štednje ili nečeg drugog, BDP po glavi stanovnika u Danskoj je vrlo dobar. Naime, on iznosi 45 tisuća eura, što je čak za 10 tisuća eura više nego što imaju Nijemci. Stoga ni ne čudi da su Danci jedni od najsretnijih ljudi na svijetu.

U izvješću najsretnijih zemalja objavljenog 2016. godine, Danci su proglašeni najsretnijim narodom, a tu se u obzir uzimaju različiti čimbenici, među kojima je zdravlje ljudi, obitelj, siguran posao, kao i socijalni čimbenici kao što su politička sloboda i korumpiranost vlade, a upravo su i tu u samom vrhu. Naime, Danska je proglašena najmanje korumpiranom zemljom na svijetu. No nakon što ih Hrvatska u nedjelju pobijedi, ta im sreća neće dugo potrajati.

Jedna od najčešćih asocijacija na Dansku su Lego kockice koje se proizvode u tvornici u gradiću Billundu. Ime "Lego" je kombinacija danskih riječi Leg i Godt, što znači "lijepo se igraj". Ovu planetarno popularnu igračku, koja je obilježila djetinjstva milijune djece, osmislio je Ole Kirk Christiansen 1947. godine. Ova tvrtka jedna je od najvrjednijih u Danskoj, a godišnje uprihode 26.6 milijardi kruna.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na spomen Danaca mnogi odmah pomisle na hladne sjevernjake. Prema istraživanjima, Danci su vrlo druželjubivi i opušteni ljudi koji nemaju nikakvih predrasuda prema drugima, a brak im i nije neka od jačih strana. Danci su u europskom vrhu po razvodima, a čak 20 posto žitelja te zemlje izjasnilo se kako živi u nevjenčanoj zajednici.

No, osim znamenitosti i pozitivnih stvari u Danskoj, tamo se također jede i pije jako dobro. Najpoznatiji su danski keksi s maslacem, a specijaliteti su im bakalar, haringa i dimljeni losos. Najzastupljenija delicija je wienerbrød, danski kolač od lisnatog tijesta. Najzastupljenije piće u Danskoj su kava i pivo, a kava je toliko zastupljena da se čak pet kila kave godišnje popije po glavi stanovnika...

Prosječna temperatura tijekom zimskih mjeseci je od 1 do 3 stupnjeva dok se preko ljeto živa penje od 13 do 21 stupanj, što je sasvim ugodno za normalan život.

Hrvatska igra protiv Danske u nedjelju u 20 sati, a nadamo se kako će poslije te utakmice Danci taj dan biti najnesretniji narod na svijetu...

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.