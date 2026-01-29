Sramota EHF-a! Evo gdje su šutnuli Hrvate uoči polufinala

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva, u petak od 17.45 čeka nas klasik protiv Njemačke u Herningu, no umjesto da se priča isključivo o rukometnom spektaklu, glavna tema postala je loša organizacija Europske rukometne federacije. Nakon bizarnog jelovnika i iscrpljujućeg rasporeda, stigao je novi šok. Hrvate su maknuli iz grada domaćina završnice.

Hrvatska u danskoj izolaciji

Umjesto da se kao i ostali polufinalisti smjeste u Herningu, u neposrednoj blizini dvorane Jyske Bank Boxen, hrvatska reprezentacija je prebačena u hotel udaljen čak 40 kilometara, u gradić Silkeborg. Dok će Nijemci, Danci i Islanđani imati mir i sve potrebne uvjete za pripremu najvažnijih utakmica, izabranici Dagura Sigurdssona morat će gubiti dragocjeno vrijeme i energiju na svakodnevna putovanja autobusom.

Odluka je tim skandaloznija ako se zna da se radi o svjetskim viceprvacima, reprezentaciji koja je na drugom uzastopnom velikom natjecanju stigla do borbe za medalje. Ovakav potez iz EHF-a teško se može protumačiti drugačije nego kao nepoštovanje. A tomu svjedoči i fotografija iz autobusa koju je objavio novinar Nove TV Ivan Forjan, gdje naši pokušavaju doći do malo sna.

Foto: Ivan Forjan/Nova TV

Upitan jelovnik i suludi raspored

Ova nevjerojatna odluka o smještaju samo je vrhunac organizacijskog kaosa koji prati Hrvatsku od dolaska u Skandinaviju. Igrači su se već ranije žalili na jelovnik neprimjeren vrhunskim sportašima, gdje su im na dan odlučujuće utakmice za polufinale poslužene lazanje. Svemu tome prethodio je i sulud raspored igranja dviju ključnih utakmica u razmaku od samo 22 sata. Postavlja se pitanje razmišlja li u krovnoj europskoj kući rukometa itko o zdravlju i dobrobiti igrača ili je jedini cilj ispuniti televizijske termine.

Dok se igrači bore s organizacijskim podmetanjima, tisuće hrvatskih navijača vode svoju bitku. Doći do ulaznice za polufinale postalo je nemoguća misija, jer je EHF gotovo sve pakete za završnicu rasprodao još prije godinu dana, uglavnom domaćim, danskim navijačima. Kontingenti za saveze polufinalista su simbolični, pa je crno tržište procvjetalo, a cijene su dosegle astronomske iznose od 600 do 800 eura. Selidba druge najbolje reprezentacije svijeta 40 kilometara od mjesta gdje se odlučuje o medaljama, uz sve probleme s kojima se suočavaju i navijači, u najmanju je ruku poraz za rukomet.