Danski nogometaš kupio zemlju pa ju poklonio sekti: 'Samo mi ćemo preživjeti smak svijeta...'

Prije pet godina Hrvatska je strahovala od njega u osmini finala Svjetskog prvenstva. Bio je najveći danski talent, krasila ga je nevjerojatna brzina i prodornost, a mnogi su ga vidjeli u najvećim europskim klubovima. No, kako to često bude, veliki broj talenata skrene s puta i ne ispuni svoj potencijal do kraja.

Primjer toga je i Pione Sisto (28), danski nogometaš porijeklom iz Ugande. Bio je jedan od najvećih talenata svoje generacije, španjolski prvoligaš Celta Vigo kupio ga je od Midtjyllanda prije sedam godina za šest milijuna i nadao se milijunskoj zaradi u budućnosti, no četiri godine kasnije vratio se u danski klub. Osebujni Danac u medijima se često pojavljivao zbog bizarnih razloga. Dok je još igrao u Španjolskoj, čak 21 dan jeo je samo voće pa je sve rezultiralo time da više ni trening nije mogao odigrati do kraja.

Foto: RITZAU SCANPIX/REUTERS

Ovaj put je napravio još nešto bizarnije. Sisto je, naime, nedavno u Portugalu, u općini Oliveira do Hospital, kupio 4,7 hektara zemlje. Nema nikakve veze s Portugalom, ali mnogi su pomislili kako želi izgraditi vilu i jednog dana se skrasiti tamo. No, razlog je itekako čudnovat. Naime, vrlo kratko je bio vlasnik iste zemlje jer ju je ubrzo ustupio Agui Akbalu Pinheiru, vođi samoprozvanog Pinealnog kraljevstva.

Foto: Federico Gambarini/DPA

Riječ je o sekti u kojoj živi nekoliko muškaraca, žena i djece koji se žele odmaknuti od moderne civilizacije i vratiti se starim vrijednostima. Preziru tehnologiju i novo doba u kojem svijet živi, zalažu se za organsku prehranu, prirodnu energetsku samoodrživost i spiritualnost.

Cilj im je uspostaviti suverenu državu zvanu Pinealno kraljevstvo u kojem će vladati njihova pravila i zakoni, a smatraju kako će smak svijeta preživjeti samo njihovi stanovnici.