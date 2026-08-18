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RIJEKA NA MIDTJYLLAND

Dantas uoči Danaca: Ma nema umora, moramo pokazati više

Piše Mato Galić,
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Dantas uoči Danaca: Ma nema umora, moramo pokazati više
storyeditor/2026-08-18/PXL_060826_156303967.jpg | Foto: Nel Pavletić/Pixsell
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Rijeka je u Varaždinu potonula 2-0, a Kek priznao greške! Dantas poručuje: u Danskoj mora biti puno bolje, Midtjylland ne oprašta

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Sve o riječkom nedjeljnom posrtaju u Varaždinu možda najbolje opisuje prizor iz 30. minute. Nakon što je sudac Ivan Vukančić pokazao na bijelu točku zbog igranja rukom Gabriela Rukavine, trener Matjaž Kek okrenuo se prema klupi i nemoćno raširio ruke. Bila je to reakcija koja je sažela cijelu riječku večer u "baroknom gradu".

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Rijeka 2-0

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Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 VIDEO
Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Rijeka je porazom 2-0 ostavila dojam momčadi koja je griješila na svim razinama. Kek je nakon utakmice otvoreno priznao da je pogriješio s rotacijama i odabirom pojedinih igrača, poručivši kako se neki moraju ozbiljno zapitati o svojoj ulozi, baš kao i on, koji ih je poslao na teren.

Da rezultat nije bio još uvjerljiviji, pobrinuo se golman Aleksa Todorović. Razočaran porazom bio je i Portugalac Thiago Dantas (25), već neko vrijeme ponajbolji igrač Rijeke. Prvoligaš s Kvarnera u play-offu Konferencijske lige igra kod Midtjyllanda (četvrtak, 19 sati)i tu prostora za partije kao u Varaždinu nema.

- Nema govora o umoru, Midtjylland je za nas sad najvažnija utakmica. Prošle sezone odigrali smo više od 50 utakmica i moramo biti spremni na takav ritam - izjavio je Dantas pa dodao:

- U Danskoj moramo pokazati mnogo više nego u Varaždinu. Midtjylland je kvalitetniji suparnik, ali svaka utakmica nosi svoju priču. Moramo zaboraviti poraz u Varaždinu, ostati čiste glave i učiniti sve za pozitivan rezultat.

Rijeka nema mnogo vremena za traženje odgovora. A protiv Midtjyllanda će ih morati pronaći odmah.

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