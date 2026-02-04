Dario, je li vrime? Dok ga u NBA ligi sele kao kofer, u Europi može biti jedan od najboljih

U subotu ujutro probudio se kao igrač Sacramento Kingsa, u nedjelju ujutro je bio član Chicago Bullsa, a dva dana kasnije službeno su ga doveli Detroit Pistonsi. Ovako je izgledalo posljednjih nekoliko dana hrvatskog košarkaškog kapetana Darija Šarića (31) koji je postao putujući kofer NBA lige.

Pokretanje videa... 01:07 Hrvatska kreće u kvalifikacije za SP, izbornik poručio: Posvetili smo se atmosferi u momčadi... | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Pomalo je i tužno gledati kako se klubovi olako razbacuju igračem koji je imao potencijal za napraviti velike stvari u najjačoj ligi svijeta. I ne zaboravimo, koji je 2017. godine, nakon sjajnih partija u dresu Philadelphije, bio legitiman kandidat za najboljeg novaka godine, ali su ga zakinuli. Njegova NBA karijera išla je prema gore strmoglavom brzinom, pogotovo u početku, nakon 76ersa bio je član Minnesote, Phoenixa, Oklahome, Golden Statea. Nije igrao mnogo, ali je imao svoju ulogu u momčadi i to je sjajno koristio. Strmoglavi pad započeo je kada je u ljeto 2024. godine potpisao za Denver, odigrao je tek 16 utakmica, skupivši mizernih 210 minuta.

Foto: William Liang/REUTERS

Nadao se spas pronaći u Sacramento Kingsima, obećali su mu da će biti dio rotacije na visokim pozicijama, no već na početku sezone bilo je jasno da je višak. Sakupio je 41 minutu u pet utakmica, posljednju je odigrao 21. prosinca kada je dobio mizerne tri minute. I onda su se dogodile famozne razmjene u kojima je u četiri dana promijenio tri kluba, da bi na koncu završio u Detroit Pistonsima, prvoj momčadi Istoka, gdje ga čeka slična sudbina kao i u Kingsima.

Foto: Sofascore za 24sata

Zašto su jednog od najboljih hrvatskih košarkaša počeli tretirati kao početnika kojem je uloga dodavati ručnike suigračima? Nije ništa manje kvalitetniji nego prije osam, devet godina, tko zna kako ga koristiti, može imati velike koristi, ali činjenica je da je on sam, nakon što je shvatio da ne računaju ozbiljnije na njega, prihvatio sporednu ulogu i potratio dvije godine svoje karijere, kada bi trebao biti na vrhuncu. Za to vrijeme mogao je dominirati u europskoj košarci u bilo kojem klubu, jer svi znaju koliko vrijedi, njegov talent i znanje nikada nisu bili upitni. Samo nedostaje netko tko će to cijeniti i vrednovati.

Opatija: Prijateljska utakmica muške košarkaške reprezentacije, Hrvatska - Mađarska | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U ljeto 2024. godine htio ga je Panathinaikos, no odbio je, baš kao i Real Madrid i Dubai prošle godine. Smatrao je da je prerano za povratak u Europu, no bila je to greška. Sumnjamo da je do novca, tijekom karijere zaradio je od ugovora 42 milijuna eura i osigurao egzistenciju svojoj obitelji, a samo ove sezone sjest će mu na račun 4,2 milijuna eura. Naravno, nitko mu ovakve NBA uvjete ne bi mogao ponuditi u Europi, ali bi imao priliku boriti se za trofeje i ispuniti sportske ciljeve.

I sam Mario Hezonja pokazao mu je da je povratak u Europu ponekad i najbolja opcija. Prije pet godina se vratio na najstariji kontinent, oživio karijeru i postao jedan od najboljih igrača u Euroligi. Suvišno je i napominjati kakve kvalitete ima Dario. Igrač je to čiji mozak na parketu funkcionira kao kompjuter, kako su ga jednom opisali bivši suigrači. Ima kapacitet za velike stvari, pa isto tako smo uvjereni da bi mogao biti nositelj i vođa bilo kojeg kluba koji se u Euroligi bori za naslov.

Opatija: Konferencija članova Hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U NBA ligi ima tretman kakvog nije zaslužio i zaista je šteta da takva klasa trati najbolje godine na klupi. Nije zaboravio košarku niti će, što je pokazao na utakmicama reprezentacije, a na ljeto ima priliku ispraviti grešku. Istječe mu ugovor i bit će slobodan igrač. Moći će birati, krenuti stopama Marija Hezonje koji je oživio karijeru i postao jedan od najboljih igrača u Euroligi ili dopustiti da ga nastave ponižavati u NBA ligi. I za to vrijeme pospremati milijune na račun...