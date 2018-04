Dario Šarić igrač koji je najviše napredovao?! Zasad je drugi...

Da je Dario Šarić čudo od košarkaša, jasno je kao dan. Da je svakoga dana sve bolji, također je prilično očito. No hoće li to biti dovoljno da dobije i svoju prvu individualnu nagradu? Onu za igrača koji je najviše napredovao? E, to ćemo tek vidjeti. Kako trenutačno stvari stoje, vrlo je blizu tom ostvarenju. Iako, koliko je blizu, toliko je i daleko... Naime, u poretku koji se bazira na statistici, na mjerilima koji su cijepljeni protiv osobnog, subjektivnog dojma, Dario je na drugome mjestu. Problem je što je prvi Victor Oladipo, koji je na tom prvome mjestu - uvjerljivo.

Dakle, u ovom se slučaju gledaju četiri vrlo konkretna statistička pokazatelja. Amerikanci obožavaju statistiku i sve što ima veze s njom, izvlače i moguće i nemoguće podatke, a u tom stilu ide i ova priča.

U najrelevantnijem poretku za nagradu koju u NBA-u nazivaju Most Improved Player (MIP) gleda, kao prvo, nešto što se zove "NBA Math's total points added". U prijevodu, napadački i obrambeni učinak po posjedu lopte, pri čemu je u prednosti igrač koji ima veću minutažu. Zatim, gleda se "ESPN.com's real plus/minus wins", odnosno igračev učinak na obrambenu igru momčadi, mjere se primljeni koševi na stotinu protivničkih posjeda lopte. Zatim, gleda se "player efficiency rating", što znači ukupan učinak igrača na temelju statistike i odigranih minuta. Posljednje, ali nimalo manje važno, gleda se nešto što se zove "win shares", odnosno statistika kojom se želi pokazati utjecaj pojedinog igrača na učinak momčadi.

Pojednostavljeno, teško je pronaći bolji način za ovakav izbor. U kojem je ponekad teško reći je li važnije da loš igrač postane solidan, da solidan postane vrhunski ili da vrhunski postane još bolji. Pa je ovako, zapravo, najlogičnije. Uspoređuju se statistike iz prošle i ove sezone, a to u Darijevu slučaju izgleda ovako:

Foto: bleacher report U ovoj se statistici, dakle, može vidjeti i da je Šarić 51. igrač lige po učinku, a u poretku za MIP, kojeg je detaljno razradio Bleacher Report, ima 5,92 bodova. Iza njega su Andre Drummond iz Pistonsa (5,74), Terry Rozier iz Celticsa (5,73), Memphisov Tyreke Evans (5,56)... Mala je razlika? Tako nekako, zato toliko zastrašujuće i zvuči podatak da je zvijezda Bogdanovićeve Indiane Victor Oladipo na temelju ovakvih pokazatelja na nedostižnih 8,02 bodova.

U opisnom tekstu naglašava se Šarićev napredak u šutu, u ukupnom učinku, ali i dodaje kako mu je veliki nedostatak u ovoj utrci to što mu se ukupne brojke ipak nisu drastično popravile. Lani mu je nagrada za najboljeg novaka godine izmakla čak i nezasluženo, a ova bi mu, kako sad stvari stoje, mogla izmaknuti sasvim zasluženo. Zahvaljujući Oladipu.